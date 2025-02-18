В Бресте пообещали запустить авиарейс в турецкую Анталью. Когда?

Опубликовано: 18.02.2025 10:30 , Обновлено: 18.02.2025

Начальник Брестского филиала ГП "Белаэронавигация" Александр Докучиц пообещал, что предстоящей весной из областного центра в турецкую Анталью снова запустят авиарейс. По его словам, в прошлом году аналогичный чартерный маршрут пользовался большой популярностью, а "заполняемость доходила до 100%".

Планируется, что чартерная туристическая программа стартует 12 мая, а самолёты из Бреста в Анталью будут летать вплоть до октября. Периодичность рейсов — один раз в 10 дней, передало информагентство БелТА. “Второй год подряд чартерное авиасообщение будет осуществляться между Брестом и Антальей. В прошлом году был большой спрос, заполняемость рейсов доходила до 100%”, — заявил Александр Докучиц.

К слову, ранее в “Белавиа” сообщили о запуске регулярного рейса, который свяжет белорусский Брест и российский Санкт-Петербург. Преодолеть расстояние в более чем 1100 километров предложили за 1 час 50 минут. По словам представителей компании, за это время белорусы “не устанут в дороге” и им “точно хватит сил на музеи”.

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