Что посетить в Дубае зимой за 4 дня? Фестиваль шопинга, завораживающая пустыня и гастрономические открытия

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Опубликовано: 10.01.2025 12:37 , Обновлено: 10.01.2025

Планируете отдохнуть от холодной зимы? Дубай, пожалуй, один из самых популярных вариантов для туристов со всего мира, даже если у вас на отдых всего 4-5 дней. Роскошные отели, современные небоскребы, шопинг мирового уровня – этот город способен удивить даже самых искушенных путешественников. Однако это лишь малая часть того, что ждет вас в Объединенных Арабских Эмиратах в это время года. Какие возможности предлагает Дубай? Telegraf.news отправил в знаменитый город журналистку, чтобы вам было проще окунуться в атмосферу праздника и отдыха.

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Чем знаменит Дубай?

Бурдж Халифа — самое высокое здание в мире (829,8 м), которое стало визитной карточкой Дубая.

Пальма Джумейра — искусственный остров в форме пальмы, на котором расположены роскошные отели и виллы.

Dubai Mall — один из крупнейших торговых центров в мире, где помимо магазинов есть аквариум, ледовый каток и даже горнолыжный склон.

Золотой рынок — место, где можно приобрести ювелирные изделия из золота и других драгоценных металлов.

Dubai Miracle Garden — самый большой природный сад в мире, где цветы распускаются даже в жаркую погоду.

Беспилотное наземное метро.

Что еще нужно знать?

Лучшее время для посещения: зимой, с ноября по март, когда температура более комфортная (в районе 27 градусов).

Одежда: рекомендуется легкая одежда из натуральных тканей, головной убор и солнцезащитные очки.

Валюта: официальная валюта – дирхам ОАЭ. 1 доллар = 3,67 дирхам.

Официальный язык — арабский. Однако английский широко используется и служит средством межнационального общения.

Религия: Ислам является государственной религией, поэтому следует уважать местные обычаи и традиции.

Виза: белорусам для поездки в ОАЭ сроком на 90 дней с 19 января 2021 года оформлять не нужно.

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Фото Telegraf.news

Что посетить в Дубае за 4 дня?

Здесь, на “перекрестке культур и традиций”, как любят говорить туристы, каждый найдет развлечение по душе. Любители острых ощущений могут покорить высочайшее здание в мире – Бурдж-Халифа — и насладиться захватывающими дух видами с его смотровой площадки. Ценители шопинга окунутся в мир эксклюзивных бутиков и огромных торговых центров, таких как Dubai Mall и Dubai Outlet Mall, где представлены товары со всего света. Тем, кому по душе свежая фермерская еда, разнообразные ремесла и развлечения для всей семьи, смогут оценить Ripe Market. А гурманы отправятся в гастрономическое путешествие, дегустируя блюда разных народов в элитных ресторанах, например, в Bisou, Sea Fu или Fouquet’s Dubai.

Фото Telegraf.news

Впрочем, Дубай – это не только футуристические пейзажи и головокружительные аттракционы, а еще и возможность познакомиться с такой иногда непонятной белорусам культурой Востока. Для этого всего лишь надо посетить старинные кварталы, традиционные базары и величественные мечети. Просто прогуляйтесь по колоритному району Аль-Фахиди илм посетите культурный центр Sheikh Mohammed Centre for Cultural Understanding (SMCCU), и так вы больше узнаете о жизни и традициях коренных жителей этого города в ОАЭ.

Фото Департамента экономики и туризма Дубая

Обязательно зайдите на рынок специй, где воздух пропитан ароматами кардамона, шафрана и корицы, не забудьте прогуляться по рынку золота. А еще прокатитесь на абре – традиционной лодке – по каналу Дубай-Крик. Тем временем любителям искусств стоит наведать Jameel Arts Centre или Dubai Opera для наслаждения классической музыкой, мюзиклами или балетом.

Фото Telegraf.news

Для тех, кто предпочитает активный отдых, Дубай предлагает множество вариантов. Катание на роскошной яхте от Xclusive yachts не оставит вас равнодушными. А любители природы могут отправиться в увлекательное путешествие по пустыне с Platinum Heritage. Прогулка на верблюде, ужин под звездным небом и ночевка в традиционном бедуинском лагере – воспоминания о всем этом ещё целый год, до следующей поездки, будет греть душу белорусам. А масшатбная ярмарка Global Village позволит совершить путешествие по миру, не выезжая за пределы ОАЭ.

Фото Telegraf.news

Для отдыха у моря идеальным местом станет пляжный клуб WHITE Beach Dubai, который находится на острове Пальма Джумейра в знаменитом отеле Atlantis The Palm. Здесь вы сможете насладиться теплой водой Персидского залива, позагорать на песке и попробовать разнообразные водные виды спорта.

Но, конечно, настоящее путешествие в мир роскоши невозможно представить без комфортного проживания. И в этом вопросе Дубай готов предложить множество вариантов, отвечающих самым взыскательным требованиям. Один из таких отелей, например, Four Seasons Resort Dubai at Jumeirah Beach, предлагает своим гостям не только изысканные номера, но и великолепные рестораны, а также спа-центр, где можно полностью расслабиться после насыщенного дня.

Фото Telegraf.news

Чтобы окунуться в атмосферу праздника и наслаждения, более подробную информацию о некоторых из этих мест и развлечений вы можете прочитать ниже, а также посмотреть фотографии из города контрастов.

Зимний фестиваль шопинга. Что посетить бесплатно?

Ежегодно в городе проходит Dubai Shopping Festival (DSF). В этот юбилейный 30-й сезон с 6 декабря 2024 года по 12 января 2025 года гостям предложили посетить концерты мировых звезд, скидки от более чем 1000 брендов, розыгрыши призов, фейерверки и шоу дронов.

В рамках фестиваля организаторы предложили в том числе 30 развлечений, которые не будут стоить вам ни единого дирхама. Например:

шоу дронов на Bluewaters и The Beach;

шоу фейерверков в Dubai Festival City Mall;

живые концерты;

шоу-талантов X-фактор;

и многое другое.

[info_b]Подробности о фестивале можно найти на сайте Dubai Shopping Festival, где также есть полный календарь мероприятий.[/info_b]

Dubai Mall - город в городе

Фото Департамента экономики и туризма Дубая

Многие путешественники обязательно рекомендуют посетить Dubai Mall (Дубай Молл), который считают крупнейшим в мире по площади (превышает 1 млн кв. м) центром шопинга и развлечений.

На самом деле, это не просто молл, а целый город в городе. Кроме более 1200 магазинов, где для любителей моды доступны более 70 брендов, нескольких универмагов и множества ресторанов, торговый центр предлагает и всемвозможные бесплатные развлечения. Туда стоит приехать хотя бы как на экскурсию, чтобы посмотреть на:

аквариум с самыми большими в мире коллекциями морских животных;

ледовый каток;

знаменитый танцующий фонтан;

водопад с ныряльщиками за жемчугом;

настоящий скелет динозавра;

и многое другое.

Фото Telegraf.news

Фото Telegraf.news

Фото Telegraf.news

Фото Telegraf.news

Фото Telegraf.news

Фото Telegraf.news

Фото Telegraf.news

Фото Telegraf.news

Фото Telegraf.news

Фото Telegraf.news

Фото Telegraf.news

Фото Telegraf.news

Фото Telegraf.news

Фото Telegraf.news

Фото Telegraf.news































[info_b]Добраться до Dubai Mall можно на метро (станция Burj Khalifa/Dubai Mall) или автобусах 27, 28, 29, 30, 50 и 81. Для автомобилистов доступны бесплатные парковки на определённое время. Рядом находятся Бурдж-Халифа, Souk Al Bahar и Дубайская опера.[/info_b]

Dubai Outlet Mall

Если вы решили поехать в Дубай на шопинг и отовариться одеждой, различными товарами и едой, можно поехать в Dubai Outlet Mall (Дубай Аутлет Молл). Это дисконт-центр с 240 магазинами, предлагающими товары от 1 200 брендов. Причем, не только экслюзивные дизайнерские модели, но и доступные коллекции, включая одежду для детей. Там даже обещают скидки от 30 до 90%.

Фото Telegraf.news

Фото Telegraf.news

Фото Telegraf.news

Фото Telegraf.news

Фото Telegraf.news

Фото Telegraf.news

Фото Telegraf.news

Фото Telegraf.news

Фото Telegraf.news

Фото Telegraf.news

Фото Telegraf.news























В центре также расположен семейный развлекательный комплекс Chuck E Cheese с аттракционами и шоу для детей.

Кроме того на территории работают более 20 ресторанов и фастфудов.

[info_b]Как добраться? Dubai Outlet Mall организует бесплатный автобусный трансфер до различных отелей в Дубае и его окрестностях. Также до него курсируют автобусы № 66 и 67. Расписание и подробную информацию можно узнать по ссылке.[/info_b]

Сафари по пустыне

Поклонники активного отдыха и захватывающих дух пейзажей обычно не упускают возможность посетить пустыню, чтобы увидеть ее обитателей — газелей и белых ориксов, а также бедуинские стоянки.

Экскурсии для знакомства с местной культурой и традициями предлагает, например, компания Platinum Heritage. Сотрудники с удовольствием встретят вас как дорогих гостей и обязательно накормят настоящей арабской кухней.

Фото Telegraf.news

Фото Telegraf.news

Фото Telegraf.news

Фото Telegraf.news

Фото Telegraf.news

Фото Telegraf.news

Фото Telegraf.news

Фото Telegraf.news

Фото Telegraf.news

Фото Telegraf.news

Фото Telegraf.news

Фото Telegraf.news

Фото Telegraf.news

Фото Telegraf.news

































На сафари вы можете отправится на лендроверах (как ретро, так и современных). А если вы предпочитаете верховые поездки, есть возможность покататься на верблюде.

Одним из главных моментов станет соколиное шоу, где можно выпустить сокола на охоту. А для полного погружения в жизнь жителей пустыни стоит насладиться звездным небом с астрономом.













Оперный театр Dubai Opera

Фото: visitdubai.com

Дубай - это не только про шопинг. Настоящие ценители искусства и хорошей музыки не пройдут мимо Dubai Opera. Это ультрасовременный театр на 2000 мест в Downtown Dubai.

Особенность театра — гибкая конструкция, благодаря которой пространство легко адаптируется для различных мероприятий: спектаклей, балета, концертов и комедийных выступлений. Архитектор Янус Росток создал здание в форме арабской лодки дау, отражая морскую историю страны. На специальных экскурсиях можно узнать о театре и заглянуть за кулисы.

Фото: dubaiopera.com

К слову, репертуар Dubai Opera может удовлетворить даже самых взыскательных зрителей. Например, хорошие отзывы получил мюзикл «Поющие под дождем» (Singin’ in the Rain). В этой театральной адаптации культового фильма звучат классические песни, такие как Good Morning и Make ‘em Laugh. Режиссёр Джонатан Чёрч, известный работами в Вест-Энде, с хореографией Эндрю Райта и впечатляющими декорациями Саймона Хиглетта создаёт незабываемое зрелище с живым дождём на сцене.

Фото: dubaiopera.com

Фото: dubaiopera.com

Фото: dubaiopera.com

Фото: dubaiopera.com

Фото: dubaiopera.com

Фото: dubaiopera.com













В январе 2025 года в дубайской опере туристов могут заинтересовать:

Оркестр Limitless: от Штрауса до Циммера;

Симфонический Led Zeppelin;

Симфоническое переосмысление Nirvana;

комедия Эл Мюррей;

Симфонический оркестр Джексона;

Наследие Dire Straits.

Кстати, вблизи находятся знаменитые достопримечательности, такие как Бурдж Халифа, Дубайский фонтан и Дубай Мол.

Билеты доступны в партер и ложи, цены зависят от шоу и места. Дети до двух лет не допускаются, а для некоторых спектаклей действуют возрастные ограничения. Билеты можно забронировать на официальном сайте Dubai Opera.

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До оперного театра Dubai Opera можно доехать на общественном транспорте:

Метро. Театр расположен в 15 минутах ходьбы от станции метро Красной линии Burj Khalifa/Dubai Mall Metro.

Автобу № 81. Автобусная остановка находится у торгового центра Dubai Mall, в 15 минутах ходьбы от оперного театра.

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Обратная сторона Дубая

Если вы захотите увидеть Дубай немного с другой стороны, вам, вероятно, подойдет прогулка на яхте. Захватывающие виды во время морской прогулки, вкусная еда - это для тех, кто любит спойкойный и размеренный отдых.

Фото Telegraf.news

Арендовать яхты различных размеров и классов, от небольших лодок до роскошных суперяхт, можно прямо в центре города - в районе Dubai Marina. Такие услуги предлагает, к примеру, компания Xclusive Yachts. Сотрудники могут организовать морскую экскурсию как на несколько часов, так и на несколько дней. Кроме того, желающие могут заказать корпоративныя мероприятия на борту яхты, таких как конференции, презентации и вечеринки.

Пешие впечатления, вкусовые наслаждения и эстетическое удовольствие

Ну а для тех, кто не может жить без пеших прогулок и интересных видов, подойдет район Al Seef (Аль-Сиф). Там гармонично сочетаются историческое наследие и современная жизнь.

Расположенный на берегу залива Дубай-Крик, этот район предлагает посетителям погрузиться в атмосферу старого города и насладиться его красотой. Здесь вы увидите построенные в традиционном арабском стиле дома с ветряными башнями, узкие улочки и деревянные лодки дау.

Фото Департамента экономики и туризма Дубая

Фото Telegraf.news

Кроме того, Аль-Сиф – это ворота в знаменитые рынки Дубая. Здесь вы сможете окунуться в ароматы восточных специй и полюбоваться блеском золотых украшений. Не бойтесь торговаться - это здесь обязательное условие для успешной покупки, которая в том числе порадует и продавца.

Рынок специй (Spice Souk)

Например, рынок специй – это настоящий рай для любителей кулинарии. Здесь можно найти всевозможные специи, пряности, орехи и сухофрукты, а также чаи и кофе. Ароматы корицы, шафрана, кардамона и других экзотических специй наполняют воздух и создают неповторимую атмосферу.

Фото Telegraf.news

Фото Telegraf.news

Рынок золота (Gold Souk)

Рынок золота – это место, где блеск золота завораживает. Здесь вы найдете огромный выбор золотых украшений ручной работы, от классических моделей до современных дизайнов.

Фото Telegraf.news

Ripe Market

Фото: Ripe Market

Кроме того, можно поехать в на рынок Ripe Market, где жители Дубая могут поддержать местных производителей. Туристы туда ездят за свежими продукты, а также изделиями ручной работы ремесленников — керамика, украшения, текстиль, мыло и многое другое.

Кроме того, там можно найти множество фуд-траков и кафе, предлагающих разнообразные блюда, от традиционной арабской кухни до международных кулинарных изысков.

Фото: Ripe Market

Фото: Ripe Market

Фото: Ripe Market

Фото: Telegraf.news

Фото: Telegraf.news

Фото: Telegraf.news

Фото: Telegraf.news















К слову, Ripe Market – это не просто рынок, а место, где проводятся различные мероприятия: мастер-классы, концерты, детские развлечения и многое другое. Также можно посетить контактный зоопарк.

[info_b]Рынок работает сезонно, обычно с октября по май. В летние месяцы он переезжает в крытые помещения.[/info_b]

Где поближе познакомиться с арабской культурой и традициями?

Фанатам изучать страны и города как можно глубже определенно стоит посетить Центр культурного сотрудничества шейха Мохаммеда - Sheikh Mohammed Centre for Cultural Understanding (SMCCU). Именно там предлагают посетителям глубже познакомиться с арабской культурой, традициями и образом жизни.

Расположенный в историческом районе Аль-Фахиди, центр занимает отреставрированный арабский особняк с ветряной башней.

Фото Telegraf.news

Фото Telegraf.news

Фото Telegraf.news

Фото Telegraf.news

Фото Telegraf.news

Фото Telegraf.news













Посетители могут попробовать традиционные блюда эмиратской кухни, приготовленные местными поварами. Сотрудники центра с радостью ответят на любые вопросы о местных обычаях, этикете и традициях.

[info_b]Записаться на программы центра можно через официальный сайт или по телефону.[/info_b]

Как объехать полмира, не выезжая из Дубая?

Масшатбная ярмарка Global Village предоставляет возможность познакомиться с скультурой и традициями различных стран. Она проходит ежегодно с октября по апрель.

Фото: visitdubai.com

Впервые ярмарка прошла в 1997 году, с тех пор став масштабным событием зимнего сезона: сейчас здесь представлены товары более чем из 90 стран в 30 павильонах, работают 3500 магазинов, 250 ресторанов, проводятся 40 000 шоу и расположены 175 аттракционов.

Каждый павильон представляет определенную страну, со своими уникальными товарами, кухней и развлечениями. Здесь можно отведать блюда национальной кухни, купить сувениры ручной работы, посмотреть национальные танцы и шоу.

Посетители при желании могут попробовать йеменский мед, приобрести иранские ковры, аргановое масло и другие товары. Все это определенно создает атмосферу кругосветного путешествия. Главная сцена World Culture Stage предлагает вечерние концерты и шоу с международными артистами.

Фото Telegraf.news

Фото Telegraf.news

Фото Telegraf.news

Фото Telegraf.news

Фото Telegraf.news

Фото Telegraf.news

Фото Telegraf.news

Фото Telegraf.news

Фото Telegraf.news

Фото Telegraf.news

Фото Telegraf.news

Фото Telegraf.news

Фото Telegraf.news

Фото Telegraf.news

Фото Telegraf.news

Фото Telegraf.news

Фото Telegraf.news



































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Билеты стоят от 22,5 дирхамов (около 6 долларов) при онлайн-покупке и 25 дирхамов (примерно 6.80 долларов) в кассе, с бесплатным входом для детей до трех лет, пожилых людей и людей с ограниченными возможностями.

Добраться до Global Village можно на автобусах № 102, 103, 104 и 106 или на метро до станции Al Jafiliya с последующей пересадкой на автобус.

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Где оценить современное искусство?

Дубай, ассоциирующийся с роскошью и высотными зданиями, также известен своей развивающейся художественной сценой. Помимо впечатляющих небоскребов, город предлагает разнообразные арт-пространства и галереи. Современное искусство в Дубае выходит за рамки хобби, становясь неотъемлемой частью городской культуры.

В Дубае открыто множество музеев, посвященных различным видам искусства. Наиболее известные:

Музей будущего: футуристическое здание, которое само по себе является произведением искусства. Внутри посетителей ждут интерактивные экспозиции, посвященные науке и технологиям.

Лабиринт искусства: музей, где собраны произведения современных художников со всего мира.

XVA Gallery: одна из старейших галерей в Дубае, специализирующаяся на современном арабском искусстве.

Но из менее популярного ценителей может заинтересовать Jameel Arts Centre (Центр искусств) — это независимое учреждение, занимающееся выставками современного искусства и вовлечением сообществ в обучение, исследования и творческие проекты.

Фото Telegraf.news

Фото Telegraf.news

Фото Telegraf.news

Фото Telegraf.news

Фото Telegraf.news

Фото Telegraf.news

Фото Telegraf.news

Фото Telegraf.news

Фото Telegraf.news

Фото Telegraf.news

Фото Telegraf.news

Фото Telegraf.news

Фото Telegraf.news



























Центр современного искусства, расположенный в историческом районе Джадаф ( Jaddaf Waterfront)на берегу Дубайского залива, предлагает уникальное пространство для знакомства с современным искусством. Открывшийся в 2018 году, центр занимает площадь 10 000 квадратных метров и предлагает разнообразные программы для людей всех возрастов.

К слову, посетители могут не только смотреть на произведения искусства, но и взаимодействовать с ними, участвовать в мастер-классах и образовательных программах.

[info_b]Кстати, здание центра, спроектированное архитектурным бюро Serie Architects, сочетает в себе современные архитектурные решения и традиционные элементы, создавая гармоничный образ.[/info_b]

Гастрономическое путешествие

Вероятно, многие белорусы знают, что дубайский рынок ресторанов демонстрирует впечатляющий рост. Только с начала 2024 года в городе появилось 1500 новых заведений общественного питания, что значительно расширило гастрономические возможности жителей и гостей эмирата. В общей сложности, в Дубае сейчас насчитывается около 26 тысяч ресторанов и кафе.

Одна из многочисленных гастрономических жемчужин Дубая — ресторан французской кухни Fouquet’s Dubai, который перенес атмосферу знаменитого парижского брассери на берегу Персидского залива. Ресторан известен своей элегантной обстановкой, изысканными блюдами и богатой историей.

Фото Telegraf.news

Глядя на Бурдж Халифа, вы сможете насладиться знаменитыми французскими блюдами, такими как эскарго, соле мюньер и мильфей, в сопровождении изысканных вин и коктейлей в парижском стиле.

Фото Telegraf.news

Любители гастрономических путешествий также могут обратить внимание на ресторан Bisou (в переводе с французского - “поцелуй”), расположенный в Dubai Opera Plaza. Заведение, которое открылось в 2024 году, предлагает уникальное сочетание французской классической кухни и теплых ближневосточных традиций.

Интерьер, разработанный архитектором Тристаном Ду Плессисом, вдохновлен парижскими бистро и создает уютную атмосферу с элементами природы и искусства.

Кулинарная концепция основана на сотрудничестве бренд-шефа Владимира Чистякова и шеф-повара Александра Лощинина. Меню объединяет традиции французской и ближневосточной кухонь, включая экзотические финики с тахиной, террин фуа-гра и ребра ягненка. Особое внимание уделено буябесу и утке с кремом из каштанов.

Фото Bisou

Фото Bisou





Alba

Прямо из здания Bisou можно перейти в соседний ресторан Alba, где кухня представляет собой гармоничное сочетание азиатских и европейских традиций на одной тарелке. Под руководством Владимира Чистякова и шеф-повара Минхо Тед Шина здесь предлагают такие фирменные блюда, как гребешки Крудо, говядина Юк-Хве с уни, трюфелем и икрой, а также маки из вагю с фуа-гра. В числе основных блюд - вырезка Вагю с трюфелем, подаваемая с соусом Катсу и японскими горчицами, а также пикантное рибай Вагю с соевой глазурью анчо.

Фото Alba

Фото Alba





Пляжный отдых

Кроме небоскребов и роскошных ресторанов, туристы ценят в Дубае и пляжный отдых. Лучшее время для этого - с октября по апрель, когда температура комфортная.

[info_b]Обязательно возмите с собой на пляж:

солнцезащитный крем;

головной убор;

солнцезащитные очки;

легкую одежду;

воду. [/info_b]

Одним из мест для того, чтобы просто полежать, позагорать и искупаться, путешественники выбирают White Beach на Пальме Джумейра, расположенный на территории знаменитого отеля Atlantis. Там стоят белоснежные шезлонги, стильные зонтики, изысканные коктейли. Все здесь направлено на то, чтобы гости чувствовали себя особенными.

Фото White Beach

Фото Telegraf.news

Фото Telegraf.news

Фото Telegraf.news

Фото Telegraf.news











Помимо пляжа, к услугам гостей два бассейна с видом на Персидский залив. А ресторан White Beach предлагает изысканные блюда средиземноморской кухни.

Отели

В Дубае - несколько тысяч отелей на любой вкус и бюджет. Для того, чтобы выбрать подходящий, определите свои приоритеты: бюджет, расположение, уровень комфорта, наличие дополнительных услуг.

Один из самых престижных отелей в городе — Four Seasons Resort Dubai at Jumeirah Beach. Он известен путешественникам роскошными номерами и великолепными видами как на небоскребы, так и на Персидский залив. При этом отель расположен на частном пляже в районе Джумейра, немного вдали от городской суеты. Отель предлагает широкий выбор номеров и сьютов, включая семейные номера и виллы с бассейнами.

В спа-центре отеля The Pearl Spa and Wellness для гостей широкий выбор процедур для лица и тела, хаммам, сауны и зоны отдыха для полного расслабления и восстановления. Для активного отдыха предусмотрены теннисные корты, водные виды спорта, современный фитнес-центр и детский клуб.

Фото Telegraf.news

Фото Telegraf.news

Фото Telegraf.news

Фото Telegraf.news

Фото Telegraf.news

Фото Telegraf.news

Фото Telegraf.news

Фото Telegraf.news

Фото Telegraf.news

Фото Telegraf.news

Фото Telegraf.news

Фото Telegraf.news

Фото Telegraf.news

Фото Telegraf.news

Фото Telegraf.news

Фото Telegraf.news

































Также можно отдохнуть на пляже на территории отеля, поплавать в Персидском заливе, позагорать на мягком песке или просто насладиться видами. Крмое того отель организует экскурсии по городу и поможет вам спланировать ваш отдых.

А еще гости отеля могут насладиться изысканной кухней в нескольких ресторанах.

Например, Sea Fu, расположенный прямо на пляже с потрясающим видом на залив и расслабляющую атмосферой, специализируется на свежих морепродуктах с азиатским акцентом. Меню ресторана постоянно обновляется, но традиционно включает в себя такие блюда, как: устрицы, мидии, креветки, суши и сашими и другие разнообразные блюда из рыбы и морепродуктов.

Фото Telegraf.news

Фото Telegraf.news





Из новинок — открывшийся в декабре 2024 года ресторан средиземноморской кухни Jou Jou Brasserie. Там посетители могут выбрать горячие и холодные закуски, такие как карпаччо из осьминога с винегретом из перца эспелет и гамбас — креветки, обжаренные в чесночном масле с добавлением перца базиликата круско. Блюдо Taste of Jou Jou включает в себя вяленое мясо, выдержанные сыры и средиземноморские закуски.

Фото Four Seasons Resort Dubai at Jumeirah Beach

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