Беларусь и Вьетнам ввели безвизовый режим. За сколько можно отдохнуть?

Опубликовано: 19.06.2024 21:29 , Обновлено: 19.06.2024

Беларусь и Вьетнам ввели безвизовый режим. Ожидается, что теперь граждане двух стран могут въезжать, выезжать, следовать транзитом и находиться без виз на территорий той или другой страны на протяжении 30 дней. При этом общая продолжительность пребывания в Беларуси или Вьетнаме не должна превышать 90 дней в году.

При этом в Министерстве иностранных дел Беларуси подчеркнули, что двухстороннее соглашение не мешает каждой из сторон “отказать во въезде или сократить срок пребывания иностранному гражданину без объяснения причин”. То есть, риск того, что вас не пустят без визы во Вьетнам, всё равно есть.

Обе страны — Беларусь и Вьетнам — могут приостановить действие соглашения полностью или частично, если того требуют:

обеспечение национальной безопасности;

общественный порядок;

охрана здравоохранения;

возможные эпидемии, стихийные бедствия и иные чрезвычайные ситуации.

“Соглашение позволит упростить режим взаимных поездок граждан двух стран, будет содействовать укреплению двустороннего сотрудничества между Республикой Беларусь и Социалистической Республикой Вьетнам”, — подчеркнул заместитель министра иностранных дел Евгений Шестаков.

Интересно, что соглашение вступает в силу с даты обмена сторонами соответствующих документов и сохраняет действие на неопределённый срок. Однако до настоящего времени информации о согласии вьетнамской стороны в МИД Беларуси пока не поступало, уточнило информагентство “БелТА”.

Сколько стоит поездка во Вьетнам?

Цены на поездки в далёкую страну у разных туроператоров разнятся. Также на стоимость путёвки влияет количество дней и уровень комфорта. Например, тур на 14 ночей во Вьетнаме, где включены завтраки, перелёт из Минска и четырёхзвёздочный отель, стоит около 4300 белорусских рублей. Компания пообещала “общедоступный пляж”, “много розеток в номере” и “доброжелательный персонал”.

Если столько денег у вас нет, туроператор предлагает отдохнуть во Вьетнаме более бюджетно. Так, за 9 ночей в четырёхзвёздочном отеле вместе с перелётом (правда, из Москвы) придётся заплатить около 2400 белорусских рублей. В стоимость также включены завтраки и бесплатный Интернет. Кроме того, компания пообещала туристам “чистый пляж” и “удобства для детей”.

Ну а если, наоборот, у вас денег куры не клюют, можно позволить себе отдых из категории “Люкс”. Так, за 14 ночей в пятизвёздочном отеле вместе с перелётом из Москвы, “приветливым персоналом”, завтраками, обедами и ужинами придётся отдать около 9700 белорусских рублей. Правда, без нюансов не обошлось: в описании тура сказано, что на территории отеля много насекомых и “однообразный завтрак”. Ну, хоть виза не нужна.

Ранее Telegraf.news писал, что в конце мая премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что в соседней стране задумались об открытии пункта пропуска «Бобровники» (сопредельный — «Берестовица»), что находится в Гродненской области. В понедельник, 3 июня, глава МИД Польши Радослав Сикорский дал чёткий и однозначный ответ по этому поводу.

Глава МИД Польши рассказал, откроют ли в ближайшее время погранпереход «Бобровники»