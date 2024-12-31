Правда ли, что задние ряды в самолёте безопаснее? Изучили статистику и мнения экспертов

Опубликовано: 31.12.2024 11:20 , Обновлено: 31.12.2024

Два недавних авиационных происшествия — в Казахстане и Южной Корее — вновь подняли вопрос о наиболее безопасных местах в самолёте. В обоих случаях выживших пассажиров эвакуировали из хвостовой части лайнера. Венгерское издание HVG решило разобраться, действительно ли места в задней части самолёта являются более безопасными.

Прежде чем перейти к анализу безопасности кресел, издание [link href=“https://m.hvg.hu/gazdasag/20241230_repules-repulogep-veszely-baleset-biztonsagos-kockazat-utas-ules-ebx” target=“_blank” rel=“noopener”] отметило [/link], что авиаперелёты — самый безопасный вид транспорта. По статистике, смертность в авиакатастрофах значительно ниже, чем в ДТП на дорогах или железнодорожных происшествиях.

В Европе самый высокий уровень смертности у автомобильного транспорта (0,7 смертей на 100 миллионов пассажиро-километров), за ним следует железнодорожный транспорт (0,05 смертей). Авиаперевозки же остаются самыми безопасными: в ЕС риск гибели в результате авиакатастрофы оценивается в 0,03 случая на 100 миллионов пассажиро-километров.

По данным Международной организации гражданской авиации (ICAO), в 2023 году число погибших в авиакатастрофах снизилось до 17 человек на миллиард пассажиров (в 2022 году этот показатель составлял 50 человек).

Хотя обстоятельства каждой авиакатастрофы уникальны, на протяжении многих лет проводились исследования, изучающие взаимосвязь между расположением сидений и выживаемостью. И некоторые данные свидетельствовали, что задняя часть самолёта потенциально может дать пассажирам больше шансов на выживание.

Исследование Popular Mechanics: Американский журнал Popular Mechanics проанализировал данные о крушениях самолётов с 1971 по 2005 год. Согласно этому исследованию, пассажиры, сидевшие в хвосте самолёта, имели на 40% больше шансов выжить, чем те, кто находился ближе к первым рядам. Уровень смертности в задней трети самолёта составил 32%, в средней — 39%, а в передней — 38%.

Американский журнал Popular Mechanics проанализировал данные о крушениях самолётов с 1971 по 2005 год. Согласно этому исследованию, пассажиры, сидевшие в хвосте самолёта, имели на 40% больше шансов выжить, чем те, кто находился ближе к первым рядам. Уровень смертности в задней трети самолёта составил 32%, в средней — 39%, а в передней — 38%. Исследование TIME: Журнал TIME в 2015 году изучил данные о крушениях самолётов за 35 лет. Исследование показало, что места в задней части самолёта самые безопасные — уровень смертности здесь составил 28%. Вторыми по безопасности оказались места в середине салона (44%).

Журнал TIME в 2015 году изучил данные о крушениях самолётов за 35 лет. Исследование показало, что места в задней части самолёта самые безопасные — уровень смертности здесь составил 28%. Вторыми по безопасности оказались места в середине салона (44%). Отчёт Национального управления по безопасности на транспорте США (FAA): В этом отчёте, основанном на анализе ряда авиакатастроф, также говорилось о более высоких шансах на выживание у пассажиров в хвостовой части: 69% против 59% у пассажиров в районе крыльев и 49% в передней части.

Какие места в самолёте наименее и наиболее безопасные?

Передняя часть: Как правило, наиболее уязвима при крушениях. При падении носом вниз, экстренной посадке или выезде за пределы взлетно-посадочной полосы именно передняя часть самолёта принимает на себя основной удар.

Средняя часть: Места, расположенные рядом с аварийными выходами, считаются более безопасными в случае эвакуации. Однако средние места, расположенные у крыльев, подвержены большему риску при взрыве, так как в крыльях большинства современных самолётов находятся топливные баки.

Задняя часть: Близость задних аварийных выходов может сократить время эвакуации, что является преимуществом. Однако при ударе хвостом о землю, именно задняя часть может пострадать сильнее. Кроме того, эта часть самолёта больше всего подвержена влиянию турбулентности, что, хоть и редко приводит к серьёзным травмам, может вызывать дискомфорт.

FAA подчеркнуло, что, хотя расположение кресел может влиять на уязвимость, ни одна часть самолёта не является изначально более безопасной, чем другая. Наиболее важными факторами являются обстоятельства аварии, сила удара, а также соблюдение правил безопасности.

Вместо вывода

Важно помнить, что авиакатастрофы редки, а следование инструкциям экипажа, правильное использование ремней безопасности и знание расположения аварийных выходов значительно повышают шансы на выживание в экстренной ситуации.

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