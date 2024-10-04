"Грустный шмель", "Трактобот" и люди в коробках. Собрали топ смешных видео с белорусами, которые поднимут настроение

🎥 Видео

Опубликовано: 04.10.2024 06:59 , Обновлено: 04.10.2024

Ежегодно в первую пятницу октября в мире отмечают международный день улыбки. И хотя осенняя погода может и не располагать к приподнятому настроению, есть вариант исправить эту оплошность. Telegraf.news собрал самые веселые видео с белорусами, которые попали в объективы камер пользователей соцсетей, чтобы поднять вам настроение.

Иногда какие-то наблюдения и обстоятельства со стороны могут развеселить лучше любого анекдота. Так произошло с видеороликом, который совсем недавно завирусился в Сети. Автор ролика заметил на улице “грустного шмеля”, который переходил дорогу у Белгосцирка. Пользователей соцсети развеселил образ детского аниматора в костюме пчелы, резко контрастирующий с его печальным выражением лица.

Комментаторы предрекли мужчине славу интернет-мема и придумали массу названий, включая такие, как “грустный шмель”, “суровый ос” и “депрессивная пчела”. За несколько дней ролик собрал почти 3 миллиона просмотров. Некоторые белорусы даже смогли идентифицировать человека, попавшего на видео.

«Он хоть в курсе, что стал звездой?» — Ролик с «грустным шмелем» из Минского цирка за сутки набрал почти 2 млн просмотров

Грустные пчёлы - не единственные персонажи, которых можно повстречать на улицах белорусской столицы. Так, там однажды попался на глаза вороватый Оптимус Прайм. Один из белорусов заснял робота-”злоумышленника” прямо во время кражи топлива в одном из белорусских тракторов.

Пользователей соцсети повеселила снятая белорусами постановка, и роботу даже придумали несколько названий, среди которых были такие варианты, как “МТЗамблби”, “Белоруспрайм” и “Трактобот”. Под личиной трансформера, как оказалось, скрывался аниматор с ником Optimus_prime_minsk, который таким образом продвигает свою страничку в соцсети.

Немного ранее в локациях Минска было замечено “восстание динозавров”. Жёлтые рептилии на проспекте породили массу теорий о своём происхождении. Одни выдвинули версию, что это была «эволюция» сервиса «Яндекс-доставка», другие — что у столичных контролёров общественного транспорта новая служебная форма, третьи заявили о “съёмках новой части “Парка Юрского периода”. А некоторые и вовсе углядели в этом шествии “бульбозавров” доказательство существования “рептилоидов” на планете Земля, которые, как оказалось, “маскируются под белорусов”.

Посмотреть на явление с разных сторон и узнать, что привело “динозавров” в белорусскую столицу можно по ссылке ниже.

«Восстание диназавров» или «шествие рептилоидов»? Центр Минска превратился в «парк Юрского периода»

Беларусь - страна, в которой можно было бы снять продолжения многих голливудских блокбастеров. И здесь для этого есть не только локации, но и персонажи. Так, кроме трансформеров и динозавров, минчане также наблюдали присутствие Добби на одной из улиц столицы.

Мужчина в маске знаменитого персонажа из фильмов о Гарри Поттера двигался в сторону “Евроопта” и привлёк внимание многих прохожих. Пользователи соцсети выдвинули массу шуточных теорий о том, что сказочный эльф делает в Беларуси. Некоторые предположили, что гибель персонажа в фильме была ненастоящей, и на самом деле эльф эмигрировал в Беларусь, где теперь и живёт. Одни пользователи соцсети отметили, что Добби очень располнел и подрос с момента, когда они его видели в последний раз, а другие предположили, что в магазин он отправился за носками.

«За носками в «Еврик»» — в Минске на улице заметили эльфа Добби

Если вы уже успели подумать, что людей в чудоковатых костюмах можно повстречать только в белорусской столице, то спешим вам напомнить о существовании “людей-коробок” в Гродно.

Видео с их передвижениями поделились паблики «Newgrodno» и «Гродно Плюс».

Некоторые белорусы предположили, что под коробками скрываются дети или подростки, которым стало скучно. Другие же пошутили, что эти люди «в розыске» или просто так выглядят «после уплаты налогов».

В Гродно заметили людей, одетых в картонные коробки — «Они в розыске:)»

Необычные костюмы не только поднимают настроение, но и могут иметь практичное применение. Так, например, весной, когда все белорусы изнывали от нашествия мошек, один из предприимчивых жителей Гомеля создал эффектное средство индивидуальной защиты, в котором прогулялся по улицам города.

Пользователи соцсети оценили креатив и лиловый СИЗ затейливого белоруса и предположили, что он мог бы в нём открыть модный показ “Баленсиага”.

Ну как, вы улыбнулись хотя бы немножко? Если чувствуете, что этого недостаточно, то рекомендуем продолжить марафон хорошего настроения, ознакомившись с другими публикациями Telegraf.news.

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