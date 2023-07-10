В Гродно заметили людей, одетых в картонные коробки — «Они в розыске:)»
Жители Гродно заметили необычную картину — по городу начали ходить люди, одетые в большие картонные коробки со смешными рожицами.
Сначала по областному центру гуляла только одна странная парочка. Один человек надел на себя огромную длинную коробку ( у которой позже появились ушки и хвост), другой сделал себе картонную голову и квадратную юбочку.
Видео опубликовали «Newgrodno» и «Гродно Плюс».
[link href=“https://www.tiktok.com/@grodnoplus?refer=embed” title=“@grodnoplus” target=“_blank” rel=“noopener”] @grodnoplus [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE?refer=embed” title=“гродно” target=“_blank” rel=“noopener”] #Гродно [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C?refer=embed” title=“беларусь” target=“_blank” rel=“noopener”] #Беларусь [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5?refer=embed” title=“настроение” target=“_blank” rel=“noopener”] #настроение [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B0?refer=embed” title=“мода” target=“_blank” rel=“noopener”] #мода [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8E%D0%BC%D1%8B%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D0%B8?refer=embed” title=“костюмыизкоробки” target=“_blank” rel=“noopener”] #костюмыизкоробки [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D0%B8?refer=embed” title=“коробки” target=“_blank” rel=“noopener”] #коробки [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D0%B0?refer=embed” title=“коробка” target=“_blank” rel=“noopener”] #коробка [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0?refer=embed” title=“бумага” target=“_blank” rel=“noopener”] #бумага [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/music/оригинальный-звук-7248682118624381701?refer=embed” title=”♬ оригинальный звук - Elena $” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ оригинальный звук - Elena $ [/link]
Позже к паре присоединились еще двое — квартет заметили на улицах вечером. Они вместе продолжили развлекать жителей, зажигательно танцуя у пешеходного перехода.
В комментариях под опубликованными видео большинство людей отреагировало на перфоманс неизвестных позитивно:
- «Молодцы. Где счастливым можно быть? Правильно, только в Гродно!»
- «Прикольно, только бы никто не прицепился и не обидел»;
- «Класс! Сидишь грустный на работе, а тут за окном такое — сразу настроение появится и веселее работа делается»;
- «Респект, Гродно, как всегда лучший»;
- «И молодцы. Мы скучно живем. Молодость для этого дана»;
- «Подняли настроение».
Некоторые предположили, что под коробками скрываются дети или подростки, которым стало скучно на каникулах. Другие пошутили, что эти люди «в розыске» или «после уплаты налогов».
Возможно, гуляние в коробках станет новым трендом, ведь кто-то даже захотел присоединится к весельчакам:
- «Я не знаю, кто они, но хочу к ним!»
- «Мы с мужем решили так по Минску прогуляться, ждите!»
«Ходи, блин, в лес!» — Под Витебском три медведя вышли на трассу
Ранее Телеграф писал, что в Витебской области, недалеко от поселка Сущево, водитель стал свидетелем, как на проезжу часть вышли три медведя.
«Ходи, блин, в лес!» — Под Витебском три медведя вышли на трассу