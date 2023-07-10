В Гродно заметили людей, одетых в картонные коробки — «Они в розыске:)»

🎥 Видео

Опубликовано: 10.07.2023 11:59 , Обновлено: 10.07.2023

Жители Гродно заметили необычную картину — по городу начали ходить люди, одетые в большие картонные коробки со смешными рожицами.

Сначала по областному центру гуляла только одна странная парочка. Один человек надел на себя огромную длинную коробку ( у которой позже появились ушки и хвост), другой сделал себе картонную голову и квадратную юбочку.

Видео опубликовали «Newgrodno» и «Гродно Плюс».

Позже к паре присоединились еще двое — квартет заметили на улицах вечером. Они вместе продолжили развлекать жителей, зажигательно танцуя у пешеходного перехода.

В комментариях под опубликованными видео большинство людей отреагировало на перфоманс неизвестных позитивно:

«Молодцы. Где счастливым можно быть? Правильно, только в Гродно!»

«Прикольно, только бы никто не прицепился и не обидел»;

«Класс! Сидишь грустный на работе, а тут за окном такое — сразу настроение появится и веселее работа делается»;

«Респект, Гродно, как всегда лучший»;

«И молодцы. Мы скучно живем. Молодость для этого дана»;

«Подняли настроение».

Некоторые предположили, что под коробками скрываются дети или подростки, которым стало скучно на каникулах. Другие пошутили, что эти люди «в розыске» или «после уплаты налогов».

Возможно, гуляние в коробках станет новым трендом, ведь кто-то даже захотел присоединится к весельчакам:

«Я не знаю, кто они, но хочу к ним!»

«Мы с мужем решили так по Минску прогуляться, ждите!»

«Ходи, блин, в лес!» — Под Витебском три медведя вышли на трассу

Ранее Телеграф писал, что в Витебской области, недалеко от поселка Сущево, водитель стал свидетелем, как на проезжу часть вышли три медведя.

«Ходи, блин, в лес!» — Под Витебском три медведя вышли на трассу