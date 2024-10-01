«Он хоть в курсе, что стал звездой?» - Ролик с «грустным шмелем» из Минского цирка за сутки набрал почти 2 млн просмотров

🎥 Видео

Опубликовано: 01.10.2024 11:33 , Обновлено: 01.10.2024

Короткий ролик, снятый у Белгосцирка на проспекте Независимости в Минске, завирусился в TikTok и за сутки набрал почти 2 млн просмотров, 144 тыс. лайков и почти 2 тыс. комментариев. И всё благодаря главному герою видео, который моментально стал новой "грустной звездой интернета".

На видео, которое автор (в соцсети постит видео под ником kot_ko09) снял на пешеходном переходе у здания Белгосцирка, попал мужчина, который, очевидно, работает детским аниматором. Он был одет в костюм пчелы характерной полосатой жёлто-чёрной окраски, а в руках держал связку ярких воздушных шаров. Весь этот образ, как отметили зрители в Сети, разительно контрастировал с его печальным выражением лица.

И пока одни комментаторы спорили с другими, кто же перед ними - “грустный шмель”, “суровый ос”, “депрессивная пчела” и в чём причина его “вселенской грусти” - низкая зарплата, недовольство работой или резкое похолодание в Минске, один из зрителей узнал в герое “шмеля Юру”.

“Он в парке Горького работает! И смеётся очень заразительно!!!” - рассказал комментатор.

Как бы то ни было, мужчина своим контрастным образом взбудоражил соцсеть и не исключено, что “грустный шмель” из Минского цирка вскоре пополнит ряды вирусных интернет-мемов.

“А он хоть в курсе, что стал грустной звездой-пчелой в интернете?” - задался по этому поводу вопросом один из комментаторов.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в прошлом году похожим образом в TikTok прославился “Добби”, которого также заметили минчане на одном из перекрёстков города. На первый взгляд — ничего примечательного, рядовой горожанин: джинсы, тёмная ветровка, сумка через плечо и пластиковый пакетик в руках. Вот только нос длинноват и уши, и лысина подозрительно кого-то напоминает.

«За носками в «Еврик»» — в Минске на улице заметили эльфа Добби