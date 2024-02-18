«Восстание диназавров» или «шествие рептилоидов»? Центр Минска превратился в «парк Юрского периода»

🎥 Видео

Опубликовано: 18.02.2024 18:05 , Обновлено: 18.02.2024

В эти выходные в центре Минска сотни прохожих стали свидетелями необычного шествия - по проспекту бодрым шагом гуськом и очень целенаправленно топали огромные жёлтые динозавры. Пользователи соцсети TikTok, где появились видео с этим то ли "восстанием диназавров", то ли "шествием рептилоидов", дружно сошлись во мнении, что белорусская столица на какое-то время превратилась в тот самый "парк Юрского периода".

“В Беларуси, как в Греции, есть всё. Даже динозавры”, - написал один из пользователей.

Кто-то в ответ отметил, что это - верный признак скорой весны: “снег растаял… и они вылупились”.

Кто-то предположил, что это “эволюция” сервиса “Яндекс-доставка”, кто-то - что у столичных контролёров общественного транспорта новая служебная форма, а кто-то и вовсе углядел в этом шествии “бульбозавров” доказательство существования “рептилоидов” на планете Земля, которые, как оказалось, “маскируются под белорусов”. Как бы то ни было, комментаторы однозначно признали, что участники необычного шествия стали настоящими звёздами соцсети, хоть и остались безымянными.

“Это третий видосик за сегодня ?. Они уже звёзды!”, - написал один из зрителей.

“Целый день наблюдаю.!!? Ржу не могу!!!??? Респект!!!”, - поддержал его другой.

И, действительно, толпа “динозавров” не могла не привлечь к себе внимание окружающих, поэтому в TikTok появилось ещё несколько видео с их “приключениями” в Минске. Кажется, по серии видео от разных пользователей можно проследить весь путь “делегации дружественной нам планеты Динозаврии”.

Впрочем, придётся развеять фантастический флёр этой сказочной “миграции динозавров”. Оказалось, что это всего лишь аниматоры, которые направлялись на открытие нового батутного центра Hero Park на улице Сурганова. Этих же жёлтых “звёзд TikTok” можно увидеть на официальной страничке заведения в Instagram.

Ранее Телеграф рассказывал, как осенью прошлого года на одном из перекрёстков города минчане заметили необычного прохожего. На первый взгляд — ничего примечательного, рядовой горожанин: джинсы, тёмная ветровка, сумка через плечо и пластиковый пакетик в руках. Вот только нос длинноват и уши, и лысина подозрительно кого-то напоминает. Да это же Добби идет в “Евроопт”!

«За носками в «Еврик»» — в Минске на улице заметили эльфа Добби