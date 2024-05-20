"Нет доказательств. Дело прекращено" - Собрали самые смешные фото кошачьих "преступлений"

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Опубликовано: 20.05.2024 12:36 , Обновлено: 20.05.2024

Кошки - не только одни из самых популярных и любимых домашних животных, но и генераторы мемов и юмора. Эти милые и пушистые существа, кажется, созданы для того, чтобы приносить людям радость. Однако так бывает не всегда. Каждая кошка имеет свой неповторимый характер и никогда не прочь попроказничать. Соцсети полнятся фотографиями проделок усатых любимцев и вы на них не рассердитесь, если посмотрите в эти глаза и прочтёте комментарии хозяев.

“Когда вы идете в бар и возвращаетесь на два часа позже ужина вашей кошки”

Любовь пушистых любимцев к шторам и белью на вешалках нельзя недооценивать. Счёт сорванных карнизов у семейства кошачьих идёт на миллионы. Вы вряд ли на них сильно рассердитесь. Такова их сущность.

Проблема истрёпанного до невозможности рулона туалетной бумаги наверняка знакома многим. Но они же не виноваты в том, что она так забавно шуршит под их когтями, правда?

“Он бросил мою домашнюю тапочку в унитаз”

Уничтоженная туалетная бумага может быть не единственным сюрпризом для хозяев после похода их питомцев в туалет. Если вы забыли закрыть крышку унитаза, то можете вполне рассчитывать найти там что-то из своих вещей.

“Моя жена не могла понять, почему умирают растения в ее цветочном ящике. Кажется, я нашел проблему”

Желание быть максимально близко к природе вполне укладывается в картину мира кошачьих. Можете быть уверены, кактусы их не остановят.

“Садовники делают свою работу”

Если ваши вазоны окажутся недостаточно удобными для того, чтобы в них поспать, то вы можете обнаружить их где-нибудь, кроме ваших полок.

“Я не вижу сожаления в глазах этого кота”

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Если вы имели неосторожность оставить коробочку с кошачьей мятой где-то поблизости, то будьте готовы лицезреть подобное зрелище. В этих глазах вы не увидите раскаяния.

“Нет доказательств. Дело прекращено”

Упавший торшер, разбившаяся ваза, сломанная статуэтка… Всё это упало само. Можете не сомневаться.

“Твоя домашняя работа? Никогда не слышал об этом”

Ваша кошка может помочь вам написать курсовую или даже испечь пироги. По крайней мере они были счастливы в эти моменты.