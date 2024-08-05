День кошек, лентяев и подаренных кабачков. Какие праздники могут отметить белорусы на этой неделе?

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Опубликовано: 05.08.2024 12:35 , Обновлено: 15.11.2024

На предстоящей неделе белорусов не ожидают крупные государственные праздники которые объявили бы выходным днём. Однако это вовсе не означает, что поводов для того, чтобы порадоваться и что-то отметить, нет. Итак, какие праздники в Беларуси и мире отмечают с 5 по 11 августа?

Профессиональные праздники

На календарный год приходится множество праздников, касающихся различных профессиональных сфер, и предстоящая неделя не стала исключением. На этот раз белорусов ожидает 3 профессиональных праздника:

6 августа. День железнодорожных войск,

День железнодорожных войск, 8 августа. День альпиниста,

День альпиниста, 11 августа. День строителя.

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Кроме того, поводом хорошо провести время и запланировать интересные мероприятия может стать и международный календарь, который припас множество очень любопытных праздников. Среди них:

5 августа. День блогера и нижнего белья

Если вы искали повод для того, чтобы обновить эту часть своего гардероба, то лучшего момента, чем день нижнего белья не найти. Порадуйте себя покупкой новых и красивых экземпляров этой , в котором вы будете себя чувствовать свободно и комфортно.

Кроме того, 5 августа может стать поводом для того, чтобы наконец решиться и завести свой блог в одной из соцсетей, ведь в этот день отмечают день блогера. Если вы не знаете, чем его наполнить, то можете просто документировать свой день, делиться мнением о прочитанных книгах и общаться с другими блогерами.

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6 августа. День шевеления пальцами ног и воздушных шаров

Смените тесные и душные кроссовки либо классические туфли на сандалии или просто пройдитесь босиком по песку или траве, ведь 6 августа отмечают забавный праздник - день шевеления пальцами.

Его вполне можно сделать ещё ярче, совместив с днём воздушных шаров. Порадуйте себя или близких покупкой этого яркого аксессуара и запустите в небо, загадав желание.

7 августа. День спикеров и малины со сливками

Если вы всегда ощущали недостаток в владении своей речью, то день спикеров может стать хорошим поводом, чтобы записаться на курсы ораторского мастерства. Если же вам ничего подобного не нужно и не хочется, то вполне можно просто угостить себя порцией свежей малины со сливками, ведь 7 августа отмечают день этого полезного лакомства.

8 августа. День кошек, счастья и… подаренного кабачка

День кошек - отличная возможность, чтобы порадовать своего питомца новой игрушкой или любимым угощением. Более того, это самый лучший день, чтобы наконец-то решиться и завести этого питомца, если вам давно этого хотелось.

Также 8 августа отмечают день счастья . И в такой момент, как никогда, важно провести его с теми людьми и за теми занятиями, которые делают вас счастливыми.

Ещё одним замечательным поводом, который может понравится многим белорусам, является ” день оставленного на соседском крыльце кабачка” . Если урожай этого овоща в этом году изобилует, то вы вполне можете поделиться парочкой кабачков с соседями.

Не спрашивайте, хотят ли они кабачки, а просто оставьте их украдкой на крыльце. Создание беззаботного сюрприза в виде ненавязчивое дарения кабачка будет хорошо воспринято вашими соседями, можете быть уверены.

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9 августа. День книголюбов

Откройте свою любимую книгу, посетите книжный магазин или библиотеку, чтобы найти интересное чтение, и наслаждайтесь отдыхом и радостью от того, что вы читаете и любите книги.

10 августа. День лентяев, боулинга и видеоблога

Если вам нужно было оправдание для того, чтобы ничего не делать, то в этот день оно у вас определённо будет. 10 августа в мире отмечают День лентяя.

Если же вы выступаете за активный отдых, то можете провести его за боулингом. В этот день отмечают и его день.

Уже успели завести свой блог 5 августа? Пришла пора и начать делиться и своими видео, ведь как раз в эту дату отмечают день видеоблога.

11 августа. День песка и пирогов с выпечкой.

Прекрасным завершением недели может стать вылазка на пляж в день песка. А на ужин можно приготовить любимую выпечку к чаю, ведь 11 августа как раз отмечают и день выпечки и пирогов.

Например, вы можете приготовить выпечку по рецептам, которые ранее публиковал Telegraf.news.

Попробуёте испечь пирог из черники и пудинга, на который потребуется не больше часа.

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