"Модельеры ржут" - Белоруска показала в TikTok летние платья в ЦУМе. Комментаторы поспорили из-за дизайна

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Опубликовано: 03.08.2024 18:33 , Обновлено: 03.08.2024

Белоруска опубликовала в TikTok видео, где рассказала и показала, как сходила за обновками в центральный универмаг (ЦУМ) в Минске. Судя по шуткам в ролике, девушка осталась недовольна дизайном платьев. Некоторые комментаторы тоже покритиковали фасон одежды, другие же, наоборот, сказали, что она "красивая и современная".

Автор ролика примерила разные платья. Цена одного из них - 200 рублей.

Платье, которое стоит 200 рублей

“Пойду корову подою и в церковь схожу”, - пошутила белоруска после примерки второго.

А вот еще одно платье с ценником в 200 рублей.

[info_b]Внимание! В видео ниже присутствует нецензурная лексика.[/info_b]

“Мне кажется, что модельеры Беларуси ржут, когда рисуют новые модели”, - написала одна комментаторша.

“Почерк похож на Balenciaga, те тоже ржут”, - ответили ей.

“Почти все платья очень красивые и современные! Особенно в полоску и желтенькое. Не наговаривайте. Есть в ЦУМе что купить”, - высказала другое мнение пользовательница TikTok. Автор видео ответила, что желтое “симпатичное”, но в нем жарко.

“Интересно, начальник легпрома знает о своем товаре хоть что-нибудь?” - поинтересовалась еще одна комментаторша.

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Другая заметила, что на платьях по два антикражных датчика и задалась вопросом, воруют ли “такую красоту”.

Кто-то же возмущался высокой ценой. “Откуда они взяли, что именно такая цена должна быть?” - спросила пользовательница TikTok.

“С уклоном для работы в сельхозе”, - высказалась о черном платье в цветочек другая.

“Как посмотрю на модели одежды и цены на них, то сразу с волнением пошью самостоятельно что-нибудь”, - поделилась третья.

“Прабабушку в таком хоронили”, - написал еще один юзер TikTok, не указав, о каком платье речь.

Другая комментаторша сказала, что “все платья очень красивые”.

Ранее Telegraf.news рассказывал, как другая белоруска показала ассортимент магазина швейной фабрики “Калінка” в Витебске. “Сказать, что расцветка нас не удивила — ничего не сказать, просто в шоке. Zara курит в сторонке”, - пошутила автор видео. Причем стоимость курток - от 150 рублей.

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