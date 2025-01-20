Зачем белорусов решили приучать к "китайским" сладостям? Гендиректор назвал сроки начала экспансии "Коммунарки"

📷 Фото

Опубликовано: 20.01.2025 15:00 , Обновлено: 13.02.2025

Наверняка не все знают, что ведущее в стране предприятие по выпуску сладостей в Беларуси СОАО «Коммунарка» продает конфеты и шоколад не только в нашей стране, но также экспортирует немалое количество в Россию, Китай, Казахстан и Узбекистан. При этом, по словам генерального директора «Коммунарки» Сергея Анюховского, производство «просто обязано расширяться». Речь идет как о «закрытии» белорусского рынка, так и об экспансии рынка других стран.

Главный редактор Telegraf.news Валерий Дорохин побеседовал с Сергеем Анюховским и узнал подробности о том, хватает ли фабрике сейчас мощности для расширения и что для этого нужно. А также о “приучении” китайцев к белорусским сладостям, а белорусов - к не совсем “традиционным”.

“На фабрике мощности исчерпаны”

Глава предприятия отметил, что “тренд на потребление” отдельных сладостей “Коммунарки” в 2024 году “вырос серьезно”, несмотря на то, что стоимость шоколада также заметно поднялась.

Генеральный директор СОАО "Коммунарка" Сергей Анюховский

“Поэтому, конечно, куда идет рынок, туда и мы должны идти. И мы эти тренды должны смотреть. И смотреть, как мы адаптируемся под вот эту ситуацию [с ростом цен - Прим. Ред.]”, — сказал Анюховский.

Однако сейчас “на фабрике мощности исчерпаны”, поделился собеседник. Гендиректор заявил, что средняя загрузка на 2023-год была 114% (на момент беседы данных по 2024 году еще не было). И это, обратил он внимание, с учетом остановки на капитальный ремонт, переналадок и выходных.

Где лучше хранить шоколадные конфеты – в холодильнике или шкафу? На «Коммунарке» назвали условия, чтобы они не покрылись налётом

Когда “Коммунарка” откроет вторую фабрику?

Тем не менее решить вопрос с экспансией в будущем должна помочь новая фабрика. Генеральный директор “Коммунарки” анонсировал ее строительство. И спрогнозировал, что “она даст возможность к 2030 году”.

“Мы документы на снос хранилищ подготовили. Это внутри кольца будет, практически километр до внутреннего кольца, Заводской район [Минска], пересечение Герасименко и Ангарской”, — раскрыл секрет собеседник.

Судя по описанию гендиректора "Коммунарки", новую фабрику запланировали построить в этом районе

И добавил: “Она будет по выпуску такая же [как и первая, на улице Аранской — Прим. Ред.], то есть фактически “Коммунарка” удвоится. А то, что будет со временем выбывать на площадке Аранской, будет дополняться новыми линиями на площадке Герасименко”.

Также гендиректор рассказал, что на первом этапе на новой фабрике запланировали запустить четыре современные линии, которые будут производить не менее тонны сладостей в час.

[info_b] Сейчас на пока что единственной фабрике “Коммунарки” есть 18 линий. По словам гендиректора, в среднем одна делает примерно 450 тонн продукции в месяц, но если ее перестроить, то можно “раскачать” до 520 тонн.

Самые маленькие линии, например, по производству конфет “Столичные” или “Грильяж”, в месяц делают 25-30 тонн.

Высокопроизводительных линий, выпускающих по тонне в час, пока всего 4.

[/info_b]

Фото с фабрики "Коммунарка"/ Telegraf.news

Фото с фабрики "Коммунарка"/ Telegraf.news

Фото с фабрики "Коммунарка"/ Telegraf.news

Фото с фабрики "Коммунарка"/ Telegraf.news

Фото с фабрики "Коммунарка"/ Telegraf.news

Фото с фабрики "Коммунарка"/ Telegraf.news

Фото с фабрики "Коммунарка"/ Telegraf.news

Фото с фабрики "Коммунарка"/ Telegraf.news

Фото с фабрики "Коммунарка"/ Telegraf.news

Фото с фабрики "Коммунарка"/ Telegraf.news





















“Экспансия новых продуктов”

Также Сергей Анюховский рассказал главреду Telegraf.news и об “экспансии новых продуктов”.

“Прежде всего мы должны свой традиционный рынок закрыть. Потом мы видим рынок Китая, мы туда, скажем так, поставляем сегодня только самое маржинальное, это практически чистый шоколад [по словам гендиректора, его продают там в 13-14 тыс. точках]. Мы туда не лезем со снэковой категорией, я говорю про батончики. Сейчас пробуем [продвигать] конфеты”, — поделился он.

Процесс производства сладостей на фабрике "Коммунарка". Фото Telegraf.news

По словам главы “Коммунарки”, в 2024 году производители отгрузили в Китай несколько крупных партий конфет. Однако отметил, что там свои особенности спроса.

Например, сейчас на столичной фабрике изучают китайскую “жидкую конфету”.

“У меня на столе лежит. То, что нам непонятно, но сейчас смотрим, — это жидкая конфета, чисто китайский продукт”, — рассказал гендиректор.

[info_b]Жидкая конфета — это сладкое угощение с жидкой текстурой и ярким вкусом. Она представляет собой сироп, который можно употреблять как в виде капель, так и в питьевом варианте.

Сейчас белорусы могут найти такие на популярных маркетплейсах.

[/info_b]

Можно ли есть конфеты, у которых закончился срок годности? На «Коммунарке» рассказали, что с ними происходит в этот момент

Конфеты-заменители молока для школьников

Кроме этого, на фабрике не только пытаются завоевать рынки других стран, но и “приучить” самих белорусов к “нетрадиционным продуктам”.

“Президент когда про конфету молочную сказал, из сухого молока, мы этот проект на площадке в Лиозно воплощаем в жизнь, и в 2025 году запустим его. Это тоже будет продукт для Беларуси нетрадиционный, но будем начинать, скажем так, приучать наше население”, — пояснил собеседник.

[info_b]Напомним, еще в октябре 2023 года “Коммунарка” презентовала новинку — конфеты из сухого молока, которые накануне летом предложил выпускать в стране Александр Лукашенко. Рецепт, по его собственному признанию, он подсмотрел у китайцев, предложив перенять их опыт изготовления кондитерских изделий без сахара из сухого молока.

Конфеты выпустили под торговой маркой «Детские истории» с названием “Молочное драже со вкусом банана”. Внутри - зерновые шоколадные шарики, покрытые белым шоколадом и сухим молоком, с ароматом банана.

Тогда в фирменном магазине «Коммунарки» в Минске их продавали по цене 1,48 рубля за упаковку весом 50 грамм (цена на развес — 26,88 рубля за кг).

Позже, в марте 2024 года, на предприятии пообещали построить целый новый цех по производству этих конфет в Лиозно Витебской области. Ожидаемый объем производства — 360 тонн в год. До 40 процентов произведённых молочных конфет решили экспортировать, в том числе и в Китай. Реализовать проект запланировали в 2025 году.

[/info_b]

“Такая задумка есть, и она неоднократно в правительстве обсуждалась, — посмотреть на питание детей. То есть, условно, одна или две конфеты [заменяют] стакан молока. Не каждый ребенок выпьет стакан молока. А конфету эту съел - и вот он получил… Как в Китае этот продукт появился? Потому что не хватало у населения, скажем так, молочных продуктов, и его ввели в рацион. И сегодня уже спрашиваешь у китайцев, которым хватает молока: “А почему ты его покупаешь?” — “Мои родители покупали. И я привык к этому продукту, мне его давали с детства”, — рассказал генеральный директор СОАО “Коммунарка”.

[info_b]На сайте “Коммунарки” сказано, что “продукт фасуется в пакеты по 50 грамм, в одном пакете содержится один стакан молока: содержание сухого молока достигает почти 40% от номинального веса конфеты”. [/info_b]

А что будет с ценами на сладости в Беларуси в 2025 году?

Процесс производства конфет на фабрике "Коммунарка". Фото Telegraf.news

Ранее Telegraf.news писал, что всего за пару лет год шоколад и шоколадные конфеты в Беларуси ощутимо выросли в цене. По данным Белстата, за 2024 год речь идет примерно о 20% подорожания. А если посчитать за два года, то еще больше. Так, в ноябре 2022 года шоколад стоил в среднем 32,16 рубля за кг, а в ноябре 2024 уже 42,46 рубля (итого +32,03%).

Гендиректор СОАО «Коммунарка» Сергей Анюховский ответил, стоит ли белорусам ждать в наступающем 2025 году изменений в цене на конфеты и шоколадки. И можно ли надеяться на снижение?

«Неизбежный фактор» — Гендиректор «Коммунарки» рассказал, какими будут цены на шоколадки и конфеты к весне 2025 года в Беларуси