Где лучше хранить шоколадные конфеты – в холодильнике или шкафу? На «Коммунарке» назвали условия, чтобы они не покрылись налётом

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Опубликовано: 29.12.2024 11:23 , Обновлено: 13.02.2025

Пожалуй, большинство белорусов хранит сладости на столе в вазочке или в шкафчике, однако есть те, кто считает, что в холодильнике они «проживут» гораздо дольше. Спешим разочаровать: ни те, ни другие условия не являются оптимальными. Начальник управления по качеству СОАО «Коммунарка» Анна Козырь рассказала журналистке Telegraf.news, почему конфеты лучше всего съедать сразу и причём тут прихожая.

По словам специалиста, квартиры белорусов не приспособлены к тем условиям, которые необходимы для хранения «кондитерки». Дело в том, что лучше всего конфеты и шоколад сохраняют свои вкусовые свойства при температуре от +15°C до ­+21°C. Однако ни в шкафу, ни в холодильнике таких значений нет. Отсюда – появление белого налёта, или, как его называют эксперты, «поседения». Несмотря на то, что, как утверждают специалисты, это абсолютно безопасно, выглядят такие конфеты, мягко говоря, не очень.

«Что касается хранения, мы рекомендуем вовсе этого не делать. Пожалуйста, покупайте столько, сколько можете съесть, и сразу съедайте. В наших домах нет условий, при которых продукция может пролежать и сохраниться в надлежащем виде. Ни в коем случае не кладите их рядом с крупами – велик риск появления личинок», — предупредила Анна Козырь.

Она добавила, что единственным местом с более-менее комфортными условиями для конфет может стать… прихожая. Точнее, ящики внизу комода или шкафа. Всё из-за того, что тёплый воздух легче холодного, он поднимается вверх, оставляя всю прохладу внизу. При этом важным пунктом является отсутствие прямых солнечных лучей и высокой влажности, подчеркнули эксперты.

Начальник управления по качеству СОАО «Коммунарка» Анна Козырь. Фото Telegraf.news

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Таким образом, если вы не можете съесть шоколад сразу после покупки, соблюдайте несколько важных правил, чтобы в нем не завелись личинки и не появился белый налет:

Храните шоколад в прохладном, сухом, темном месте, вдали от тепла и влаги. Хорошим выбором будет нижние ящики шкафа или комода в прихожей.

Не храните сладости в холодильнике, где нет подходящих условий.

Не кладите конфеты рядом с крупами.

А если вы открыли упаковку, и хотите доесть сладости попозже, Кьяртан Гисласон, шеф-повар и соучредитель Omnom Chocolate в Рейкьявике, Исландия, посоветовал обязательно “аккуратно завернуть шоколад обратно”. По его словам, “кислород может стать врагом и привнести нежелательные запахи во вкус».

«Открытый шоколад может впитывать запахи, таять, подвергаться воздействию воды и царапаться, что лишает вас возможности в полной мере насладиться запахом и вкусом», - добавил Кэрол Гансия, основатель и главный шоколатье Kokak Chocolates в Сан-Франциско, Калифорния.

И подчеркнул: «Хотя плитка темного шоколада может храниться до двух лет, употребление ее в течение нескольких недель после открытия позволит вам получить максимальное удовольствие».

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Почему на конфетах появляется белый налёт?

Белый налёт образуется из-за неправильных условий хранения. Чаще всего это происходит на кондитерской продукции, в составе которой — натуральное какао-масло и растительные жиры (в том числе орехи), утверждают на “Коммунарке”.

Процесс производства конфет "Коммунарка". Фото Telegraf.news

В случае, если сладости хранятся не так, как надо, ингредиенты «выходят» наружу и застывают в виде того самого белого налёта. Проще говоря, специалисты фабрики объяснили, что это не «просрочка», как думают многие, а естественный процесс при несоблюдении конкретных условий.

[info_b]Кстати, в целом производители шоколада выделяют два типа “поседения” - сахарное и жировое.

Сахарное поседение происходит, когда шоколад подвергается воздействию влажности в течение длительного периода времени, а жировое — когда шоколад подвергается воздействию тепла.

«Влага вытягивает сахар, и когда она испаряется, белые кристаллы сахара поднимаются на поверхность вашей плитки», — отметил шоколатье Kokak Chocolates Гансия.

«Жировое поседение чаще всего происходит, когда шоколад подвергается некоторым колебаниям температуры во время хранения», — обратил внимание шеф-повар Omnom Chocolate Кьяртан Гисласон.

Например, в жаркий день шоколад может достичь точки плавления, а затем остыть, что может привести к выделению какао-жира из темперированной стадии и его просачиванию на поверхность.[/info_b]

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