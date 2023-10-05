"Коммунарка" предложила белорусам купить конфеты по рецепту Лукашенко. Сколько стоят?

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Опубликовано: 05.10.2023 10:11 , Обновлено: 09.01.2025

Белорусская фабрика "Коммунарка" на днях презентовала новинку - конфеты из сухого молока, которые этим летом предложил выпускать в стране Александр Лукашенко. Рецепт, по его собственному признанию, он подсмотрел у китайцев, предложив перенять их опыт изготовления кондитерских изделий без сахара из сухого молока. Посмотрели, сколько стоят такие конфеты.

Промо-ролик с новинкой появился на официальной страничке “Коммунарки” в Instagram. В компании заявили, что аналогов этим конфетам на белорусском рынке нет, а разрабатывали рецептуру “по поручению главы государства” совместно с научно-практическим центром по продовольствию.

Конфеты получили название “Детские истории” и в фирменном магазине “Коммунарки” в Минске их продают по цене 1,48 рубля за упаковку весом 50 грамм (цена на развес - 26,88 рубля). В компании пообещали, что вскоре конфеты появятся на полках всех фирменных магазинов фабрики.

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[link href=“https://www.instagram.com/reel/Cx8FU32txCM/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading” style=“color: #c9c8cd; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-weight: normal; line-height: 17px; text-decoration: none;” target=“_blank” rel=“noopener”] Публикация от Кондитерская фабрика «КОММУНАРКА» (@kommunarka.by) [/link]

Что в составе “конфет по рецепту Лукашенко”?

Что касается самого рецепта, то совсем без сахара, как заявлял ранее Лукашенко, обойтись не удалось: производитель заявляет лишь о его “пониженном содержании”.

Сами конфеты состоят из зерновых шоколадных шариков, которые покрыты белым шоколадом и сухим молоком. Содержание последнего составляет около 40%.

Напомним, о необычных с точки зрения белорусских кондитерских традиций конфет Александр Лукашенко рассказал летом этого года в ходе рабочей поездки в Оршанский район. По его словам, технологию он подсмотрел у китайцев.

“Это надо порошок спрессовать и сделать конфеты. В упаковочке, в красивой. Китайцы, говорят, с ума сходят! И без сахара”, - пояснил Лукашенко. По его словам, Беларусь могла бы перенять этот опыт, поскольку сырья (сухого молока) для производства таких конфет в стране предостаточно, а в качестве добавок можно использовать полезное растительное сырье - мёд, ягодное пюре и так далее.

Буквально через две недели вице-премьер Беларуси Леонид Заяц презентовал президенту первые конфеты из сухого молока по китайскому рецепту.