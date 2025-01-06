Можно ли есть конфеты, у которых закончился срок годности? На «Коммунарке» рассказали, что с ними происходит в этот момент

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Опубликовано: 06.01.2025 12:26 , Обновлено: 13.02.2025

Бывает, что при покупке конфет мы иногда можем переборщить и взять слишком много. Съел пару штук, угостил друзей – и всё, больше не лезет. Тогда сладости лежат и покорно ждут своего часа. Однако можно ли их есть, если закончился срок годности? Что с ними происходит в этот момент? На эти вопросы журналистов Telegraf.news помогли ответить специалисты белорусской фабрики «Коммунарка».

Сперва давайте разберёмся, кто и как устанавливает срок годности. Как рассказали на “Коммунарке”, этим занимается Министерство здравоохранения. Сперва конфеты и шоколад отвозят в лабораторию, где они хранятся при определённых условиях. Если, например, продукция пришла в негодность через 7 месяцев, на этикетке пишут 6. Делается это для того, чтобы у покупателя был своеобразный запас времени до момента, когда сладости окончательно станут несъедобными.

«Мы бы, конечно, не рекомендовали есть конфеты после того, как у них истёк срок годности. К этому времени, скорее всего, продукция потеряет свой внешний вид и вкусовые качества: начинка затвердеет, изменится цвет и текстура», — отметила начальник управления по качеству СОАО «Коммунарка» Анна Козырь.

Начальник управления по качеству СОАО «Коммунарка» Анна Козырь. Фото Telegraf.news

Она добавила, что, опасности как таковой, после часа Х сладости не несут, ведь это не творог или молоко. Происходит это благодаря сахару, который в кондитерской отрасли является натуральным консервантом. Как варенье, которое долго не портится, так и конфеты должным образом не зачерствеют и к отравлению не приведут. Вопрос лишь в том, станете ли вы есть продукцию, которая будет невкусной.

[info_b]Такого же мнения придерживаются и эксперты кондитерского магазина в ОАЭ Sweet Factory. По их словам, “большинство сладостей остаются съедобными и по истечении срока годности”. Однако там подчеркнули, что “их качество, вкус и текстура со временем ухудшаются”.

“Как бы то ни было, вы можете наслаждаться ими, не подвергая риску свое здоровье, если только не сломаете зуб”, — добавили кондитеры.

Также они отметили, что “к счастью, срок годности конфет - это скорее стандартный показатель того, когда они будут готовы к употреблению. В зависимости от типа конфет, при правильном хранении они могут храниться значительно дольше срока годности. Когда дело доходит до определения того, стоит ли употреблять те или иные сладости, вы можете действовать на свое усмотрение”.

Но если вы всё же решили съесть просроченную конфетку, будьте внимательны и осмотрите ее на наличие (хотя, конечно, лучше на отсутствие) нежелательных “гостей”. Например, личинок пищевой моли.[/info_b]

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Можно ли есть конфеты с белым налётом?

Фото иллюстрационное

Белый налёт образуется из-за неправильных условий хранения. Чаще всего это происходит на кондитерской продукции, в составе которой — натуральное какао-масло и растительные жиры (в том числе орехи). В случае, если сладости хранятся не так как надо, ингредиенты «выходят» наружу и застывают в виде того самого белого налёта. Проще говоря, это не «просрочка», как думают многие, а естественный процесс при несоблюдении конкретных условий. Тем не менее такая продукция абсолютно безвредна и безопасна, утверждают эксперты.

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Ранее Telegraf.news писал: многие белорусы жалуются, что при покупке конфет на развес нельзя посмотреть, где и когда они сделаны. Ведь берёшь шоколадку или сладости в упаковке — всё чётко: дата изготовления и срок годности указаны чёрным по белому. А что делать с продукцией, которую насыпаешь прямо с витрины? На столичной фабрике «Коммунарка» журналистам Telegraf.news рассказали, как быть в такой ситуации.

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