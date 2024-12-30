«Неизбежный фактор» - Гендиректор «Коммунарки» рассказал, какими будут цены на шоколадки и конфеты к весне 2025 года в Беларуси

Опубликовано: 30.12.2024 13:36 , Обновлено: 13.02.2025

Всего за пару лет год шоколад и шоколадные конфеты в Беларуси ощутимо выросли в цене. По данным Белстата, за 2024 год речь идет примерно о 20% подорожания. А если посчитать за два года, то еще больше. Так, в ноябре 2022 года шоколад стоил в среднем 32,16 рубля за кг, а в ноябре 2024 уже 42,46 рубля (итого +32,03%).

Главный редактор Telegraf.news Валерий Дорохин побеседовал с Сергеем Анюховским, генеральным директором ведущего в Беларуси предприятия по выпуску шоколадных сладостей в Беларуси СОАО «Коммунарка». Главный вопрос, который нас волновал, стоит ли белорусам ждать в наступающем 2025 году изменений в цене на конфеты и шоколадки. И можно ли надеяться на снижение?

Какао-бобы “рванули в цене”

Цены на шоколад растут который год по всему миру. Во многих странах, включая соседей Беларуси, речь идет о двукратном повышении цен. Например, в Польше всего два года назад 100-граммовая плитка шоколада стоила около 4 злотых (3,36 рубля). Сегодня уже 8 злотых (6,72 рубля).

Все дело в главной составляющей сладости - какао-бобах. “Сейчас, в 2024 году, ситуация на рынке кондитерской отрасли, в частности, в шоколадной категории, сложная. Какао-бобы рванули в цене”, - посетовал гендиректор “Коммунарки”.

Сергей Анюховский рассказал, что цены на главный ингредиент подскочили еще в 2023 году. А за 2024 год, по его словам, рост был буквально “кратным”.

Генеральный директор СОАО "Коммунарка" Сергей Анюховский

“Какао-бобы к уровню прошлого года в 3 раза подорожали… Сегодня мы имеем почти 9 тысяч, когда у нас меньше 3 тысяч было в декабре [2023 года]”, - сообщил глава фабрики “Коммунарка”. Плюс расходы на доставку, и цена вырастает до $12000 за тонну.

Telegraf.news узнал, что по данным немецкого фонда Make Chocolate Fair!, двумя основными странами-производителями какао являются Гана и Кот-д’Ивуар. Причем там цена регулируется государством. А это значит, что в зависимости от спроса, предложения и своих желаний эти страны могут устанавливать желаемую цену за тонну какао буквально для всего мира.

Мало того, с 2020 года обе страны ввели дополнительные экспортные сборы в размере 400 долларов США за тонну. Эту сумму надо добавить к базовой цене, которая может достигать в последнее время $12650 за тонну.

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Не стоит забывать и про гигантов Mars, Nestle и Mondelez, которые контролируют примерно 55% всего мирового кондитерского рынка. Они также влияют на окончательную цену на биржах. Конечно, природные факторы, такие как засуха, вызывающая плохой урожай, принимаются во внимание. Но дело в том, что в последнее время, даже когда урожай исключительно хороший, шоколад все равно не дешевеет.

Процесс производства шоколада "Коммунарка". Фото Telegraf.news

“Говорят - не повышайте цены”

По словам генерального директора “Коммунарки”, в следующем году тренд на рост стоимости сырья, а, соответственно, на рост цен на кондитерские товары останется.

“Я говорю и про “Спартак”, про транснациональных производителей, будь то европейские, турецкие и российские под управлением транснациональных компаний”, - уточнил Сергей Анюховский.

Он рассказал, что доля какао-бобов в стоимости белорусского шоколада выросла до критического предела, а значит возможностей сдерживать рост цен на сладости почти не остается.

“Нам говорят - не повышайте цены. Так вот на пальцах объясню… Сегодня уже стало 60% [доля цены какао-бобов в себестоимости конфет и шоколада]. Два года назад, в 22-м году, было 25%”, - подчеркнул собеседник.

“Если сегодня из калькуляции убрать зарплату, то есть все работают за спасибо, то этого не хватит. Надо два раза убрать зарплату, чтобы остаться в цене 23-го года, куда нас “возвращают”. Когда нам МАРТ откатывает цены, у нас две трети нашего портфеля становятся убыточными, причем отдельные - до минус 30%”, - признался гендиректор “Коммунарки”.

Например, “самые топовые” шоколадки “Любимая Алёнка” (где в рецептуре используется дорогое тертое какао-масло) сразу уйдут в минус 30% для фабрики.

“Административными мерами цену сегодня не удержать”, - сделал вывод Сергей Анюховский.

“Не сделаем мы “Аленку” без шоколада. И если она из шоколада изготовлена, то как она может быть дешевле?”, - задался он риторическим вопросом.

Процесс производства шоколада "Коммунарка". Фото Telegraf.news

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“Стараемся постепенно” - Что будет с ценами на шоколад в Беларуси в 2025 году?

Так что Сергей Анюховский не стал успокаивать ненужными надеждами главреда Telegraf.news, а вместе с ним и значительную часть белорусов: “Что касается уровня цен, вы спросили, какой должен быть, - как минимум на 20% будет повышение весной”.

“У нас заезжали какао-бобы на фабрику грубо по 7,5-9 тысяч, но когда они приедут по 12 тысяч, нам в очередной раз придется корректировать стоимость, - уточнил генеральный директор крупнейшей кондитерской фабрики в Беларуси. - Это март месяц, скорее всего. Мы подойдем к тому, что это будет неизбежным фактором”.

Впрочем, он заверил, что “Коммунарка” всегда старалась сгладить скачки для потребителей и торговых сетей. Причем, это выгодно и самому производителю. “Мы стараемся все делать постепенно, - рассказал собеседник Telegraf.news, но уточнил, что не все зависит от предприятия.

“Если бы не та политика по ценам - то отменяют, то вводят, снова отменяют”, - Сергей Анюховский признался, что такой подход только создает проблемы торговле, которая из-за этого “вполне нормально переключается на импортную продукцию”.

При этом генеральный директор напомнил, что конфеты и шоколадки “Коммунарки” до сих пор одни из самых дешевых на полках в магазинах.

“Вот полку взять с импортом, в прошлом году, когда в среднем шоколадка стоила импортная 30 рублей за килограмм, 35 рублей, сегодня она 60 рублей за килограмм. Цена реально выросла в два раза у зарубежных производителей. А мы, как были внизу, так сегодня и остаёмся. “Коммунарка” - это самая дешевая продукция на полке. Даже дешевле “Спартака”, - то ли похвалился, то ли пожаловался наш собеседник.

Фото Telegraf.news

Кстати, по словам Сергея Анюховского, обойти гомельских конкурентов получилось за счет закупленных впрок объемов сырья: “Скажем так, где-то законтрактовались по ценам, которые потом ушли вверх, но мы забирали”.

Но запасы “дешевого” какао заканчиваются. “Сегодня у нас на пару месяцев относительно дешевого тертого какао есть, но оно тоже уже заканчивается. И если раньше у нас был задел на полгода, то сегодня у нас сырья осталось на полтора месяца”, - предупредил собеседник.

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Впрочем, цены на продукцию “Коммунарки“ сдерживались только в Беларуси, рассказал гендиректор. На экспорт в Россию, по его словам, сладости отправили уже по рыночной цене.

“Самый большой индикатор такой, я хочу сказать, российские торговые сети. Это полностью коммерциализированная структура, они просто бизнес. Там цена на [шоколадную] категорию за уходящий год увеличилась на 40%. Мы тоже подняли цены в России где-то на 40%”, - признался Сергей Анюховский.

Ранее Telegraf.news сообщил, что президент Беларуси Александр Лукашенко в понедельник, 30 декабря, заявил, что поручил правительству отказаться от “сдерживания” и “регулирования” цен. “Чтобы не было так, как раньше”, — пояснил он.

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