"Коммунарка" решила построить цех по производству конфет по рецепту Лукашенко

Опубликовано: 28.03.2024 16:27 , Обновлено: 09.01.2025

Председатель концерна кондитерской фабрики "Коммунарка" рассказал о планах предприятия построить новый цех по производству конфет в Лиозно. Сообщили, что он будет производить кондитерские изделия из сухого молока, которые разработали «по поручению главы государства».

Напомним, что ранее белорусская фабрика “Коммунарка” презентовала новинку — конфеты из сухого молока, которые предложил выпускать в стране Александр Лукашенко. Рецепт, по его собственному признанию, он подсмотрел у китайцев, предложив перенять их опыт изготовления кондитерских изделий без сахара из сухого молока.

По словам Олега Жидкова, новый цех “Коммунарки” по производству молочных конфет построят в Лиозно и он будет рассчитан примерно на 20 рабочих мест. Там планируют наладить выпуск “традиционного китайского лакомства из сухого молока с пониженным содержанием сахара”, на которое наблюдается особый спрос в КНР. Ожидаемый объем производства - 360 тонн в год. До 40 процентов произведённых молочных конфет решили экспортировать, в том числе и в Китай.

“Согласовали выделение участка. Идет этап выбора оборудования и подготовки технических документов для его закупки. Надеемся реализовать инвестпроект к 2025 году”, — рассказал председатель концерна “Коммунарка” Олег Жидков журналу “Экономика Беларуси”.

В «Коммунарке» считают, что таким образом предприятие сможет “занять новую нишу в категории полезных сладостей” рассчитанных в том числе и на детей. Предполагается, что одним из каналов продаж могут стать “комбинаты школьного питания, фирменная сеть и прикассовые зоны в гипермаркетах”.

Ранее Telegraf.news писал о том, что «Коммунарка» презентовала новые молочные конфеты, аналогов которым, как заявили на фабрике, на белорусском рынке нет. Рецептуру разрабатывали «по поручению главы государства» совместно с научно-практическим центром по продовольствию.

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