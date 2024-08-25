В Минздраве Беларуси заявили, что для молодых врачей зарплата и жилье не главное. А что?

Опубликовано: 25.08.2024 19:38 , Обновлено: 25.08.2024

Начальник главного управления кадровой работы Минздрава Ольга Колюпанова заявила, что в 2023 году выпускников медвузов Беларуси, спросили, что их мотивирует остаться на рабочем месте после отработки обязательного распределения. По словам чиновницы, те назвали не зарплату и не жилье.

“Мы всегда думали, что это заработная плата и жилье, но это оказалось не на первом месте… На первом месте - уровень их профессионального роста. Они хотят профессионально расти, хотят признания на рабочем месте, чтобы их уважало население, чтобы их уважали в коллективе”, - выказала уверенность представительница Минздрава, [link href=“https://www.belta.by/society/view/zarplata-i-zhilje-ne-samoe-glavnoe-chto-motiviruet-vypusknikov-medvuzov-ostavatsja-na-pervom-meste-656586-2024/” target=“_blank” rel=“nofollow noopener”] передает [/link] госагентство Белта.

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Тем не не менее, ещё в 2023 году Александр Лукашенко в ходе совещания по актуальным вопросам здравоохранения поднял вопрос распределения молодых специалистов, закончивших обучение в медицинских вузах страны по целевому направлению. Он потребовал от областных и районных администраций создать “нормальные условия”, а по отношению к самим выпускникам — прекратить “вольницу”.

«Как вы собираетесь удержать специалистов на местах, если там не созданы нормальные условия для пациентов? И для медиков тоже. Отсюда и кадровые проблемы: вроде готовим достаточно врачей и медсестер, а в районах не задерживаются даже целевики», — заявил тогда он.

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“Не совсем время подходящее”

Однако в июне 2023 года Лукашенко задался вопросом о целесообразности и необходимости продажи арендного жилья медикам, как это разрешили отдельным законом представляем силовых ведомств.

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Отметив, что белорусские медики «молодцы, в подавляющем своем большинстве» и «заслуживают внимания», Лукашенко заявил, что рассмотрение вопроса о предоставлении им права выкупа арендного жилья необходимо отложить.

“Посмотрим, как здравоохранение приведет себя в чувство и организует те решения, которые мною определены”, - заявил он в прошлом году, уточнив, что “поэтому не совсем время подходящее”.

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“Зачем замуж выходили?”

Тем временем, в Сети в 2024 году вызвала обсуждение среди белорусов проблема одной из распределенных медиков.

Выпускница Гомельского мединститута выложила в TikTok историю своего распределения. Самой главной «проблемой» оказалось то, что она… замужем. Написала, что ее распределили за сотни километров от места работы супруга. И так врозь – до 2030 года. Рассказала, как ей объяснили такое решение. В комментариях нашла и поддержку, и критику. И реальные советы.

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