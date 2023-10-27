"Надо приводить в чувство" - Лукашенко пригрозил лишать дипломов белорусских врачей. За что?

Опубликовано: 27.10.2023 14:42 , Обновлено: 27.10.2023

Александр Лукашенко 27 октября заявил, что в Беларуси "где-то не хватает врачей". По его словам, медиков надо "приводить в чувство", в том числе, лишая дипломов. Но не всех.

“Некоторые врачи сбежали из своей профессии и черт знает чем занимаются. Со временем мы и эту проблему решим. Есть у меня варианты. Ты врач - иди работай. Нет - клади диплом. Не хотят: шесть лет и диплом бросить. Никто не хочет. Так если ты не работаешь, какой ты дипломированный врач?” - заявил он.

Александр Лукашенко рассказал, что хочет “порядок навести”. А потом вдруг уточнил, что на самом деле врачей достаточно. “Хватает у нас специалистов, еще и другим поможем. В Африку полетим скоро: там нас ждут, молятся на нас. Уже группы туда съездили, показали, где что мы можем сделать, чем можем помочь”, - заявил он, однако сразу же потребовал “привести в чувство” здравоохранение, передает его пресс-служба.

“От студента (и может быть, со школы, чтобы знали, куда идут) до работы в больнице. Где-то после Нового года я планирую к этому вопросу вернуться. Обязательно вернуться к этому”, - пригрозил он.

Ранее Телеграф сообщил, что в этом году Александр Лукашенко уже поднимал вопрос нехватки кадров в здравоохранении. 23 мая в ходе совещания он поднял вопрос распределения молодых специалистов, закончивших обучение в медицинских вузах страны по целевому направлению. Александр Лукашенко потребовал от областных и районных администраций создать “нормальные условия” для работы молодых специалистов, в том числе, в сельской местности, а по отношению к самим выпускникам — прекратить “вольницу”.

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