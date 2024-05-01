До 160% от оклада. Минздрав с 1 мая увеличил размеры доплат белорусским медикам
В Министерстве здравоохранения Беларуси изменили размеры стимулирующих и компенсирующих выплат бюджетникам, которые заняты в медицинской и фармацевтической сферах. Официальное постановление опубликовали сегодня, 1 мая, на Национальном правовом онлайн-портале.
В документе указано, что надбавка в размере 30% от оклада предусмотрена за специфику работы в сфере здравоохранения медработникам-бюджетникам, которые выполняют функции межрайонных и межрегиональных центров. Речь идёт как о врачах-специалистах, так и о среднем медицинском звене.
160% от оклада с 1 мая будут получать фельдшеры выездных бригад, которые работают на вызовах самостоятельно, без помощи врачей.
Также предусмотрены доплаты врачам-специалистам и провизорам, которые являются руководителями:
- врача-ординатора, клинического ординатора, проходящих подготовку в клинической ординатуре в очной форме, – в размере 40% базовой ставки;
- лица, проходящего подготовку в клинической ординатуре в заочной форме, – в размере 20% базовой ставки;
- стажировки руководящих работников и специалистов, имеющих высшее медицинское образование, – в размере 20% базовой ставки за каждый день стажировки.
Кроме того, с 1 мая изменили размеры доплат за работу в сельской местности. Ранее 20% базовой ставки выплачивали руководителям и специалистам, которые трудились в деревнях и сёлах на постоянной основе. Теперь выплаты будут происходить следующим образом:
- руководителям и специалистам ФАП, амбулаторий врача общей практики, участковых больниц, больниц сестринского ухода, расположенных в сельской местности, – в размере 40% базовой ставки;
- другим руководителям и специалистам, место постоянной работы которых расположено в сельской местности, – в размере 20% базовой ставки.
Также в постановлении указано, что за стажировки руководящих работников и специалистов, имеющих высшее медицинское образование, должны доплачивать в размере 20% базовой ставки за каждый день (раньше этот показатель составлял 5%).
Ранее Telegraf.news писал, что с 1 мая 2024 года увеличился размер бюджета прожиточного минимума. В среднем на душу населения он составил 418,73 рубля. Соответственно, размеры пенсий и социальных пособий также выросли.
В Минтруда отметили, что новые размеры БПМ будут действовать по 31 июля 2024 года. В сравнении с предыдущим значением величину повысили на 2,9%. Согласно постановлению ведомства, с 1 мая размеры БПМ составят:
- для трудоспособного населения — 448,99 рубля (+14,39 рубля),
- для пенсионеров — 303,03 рубля (+4,6 рубля),
- для детей до трех лет — 264,93 рубля (+4,54 рубля),
- для детей от трех до шести лет — 354,32 рубля (+5,23 рубля),
- для детей от шести до 18 лет — 413,07 рубля (+7,04 рубля).
Минтруда Беларуси повысило размеры бюджета прожиточного минимума с 1 мая. На сколько вырастут пенсии и пособия?