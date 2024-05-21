В Минтруда объяснили, для какой категории белорусов выплаты по больничным вырастут в 3 раза с 1 июля

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Опубликовано: 21.05.2024 10:54 , Обновлено: 21.05.2024

Минимальный размер выплат по больничному листу для некоторых категорий работников в Беларуси с 1 июля вырастет в 3 раза. Об этом рассказала управляющий Фондом социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Юлия Бердникова.

Комментируя изменения формулы расчёта выплат пособий по временной нетрудоспособности, которые начнут действовать с 1 июля 2024 года, Бердникова пояснила, что такое существенное повышение выплат предусмотрено для одной “социально уязвимой категории” работников - молодых специалистов.

“Это те граждане, которые выходят на рынок труда, еще не отработали шесть календарных месяцев, но у них наступает страховой случай”, - пояснила специалист.

Сейчас размер больничного для них рассчитывают, исходя из бюджета прожиточного минимума (БПМ) - выплата не превышает 50% БПМ, то есть около 209 рублей сегодня. С 1 июля за основу расчёта решили брать другой показатель - минимальную заработную плату, которая на сегодняшний день в Беларуси в три раза превышает размер БПМ.

[info_b]С 1 мая 2024 года размер БПМ в среднем на душу населения в Беларуси составил 418,73 рубля. Размер минимальной зарплаты в Беларуси Совет министров повысил в конце прошлого года на 13% - с 1 января 2024 года она составляет 626 рублей.[/info_b]

“Если сегодня молодой работник проболеет 30 дней, то его пособие составит около 209 рублей. В новых условиях отправной точкой в расчете пособия будет именно 626 рублей. Естественно, это в три раза выше, чем в нынешних условиях. Поэтому, действительно, пособие для данной категории граждан увеличится в три раза”, - пояснила Бердникова.

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Напомним,выплачивать больничные и пособия по новым правилам в Беларуси планировали начать ещё с 1 января этого года. Однако, Совет министров передвинул сроки - на 1 июля 2024 года. В Инструкцию о порядке выдачи и оформления больничных листков в Беларуси внесли ряд изменений. В частности, в некоторых случаях вместо больничных белорусам в поликлиниках решили выдавать справку о временной нетрудоспособности.

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