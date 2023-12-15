Совмин внес изменения по выплатам больничных. Кого из белорусов коснется?

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Опубликовано: 15.12.2023 10:11 , Обновлено: 15.12.2023

Выплату по новым правилам больничных и пособий Совет министров Беларуси передвинул с 1 января на 1 июля 2024 года, сообщили в министерстве труда и социальной защиты. Есть еще изменения.

[info_b]Напомним, нововведения в порядке назначения пособий по временной нетрудоспособности и по беременности и родам предусматривают, что их минимальный размер должен быть привязан не бюджету прожиточного минимума, а к размеру минимальной зарплаты. Прописали также увеличение размера больничных для людей, работающих 10 и более лет. Кроме того, в расчет должны включаться все выплаты, на которые начисляются обязательные страховые взносы в ФСЗН, по всем работодателям.[/info_b]

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Как пояснили в ведомстве, причина переноса сроков – в том, что предприятиям и организациям нужно больше времени для «апробации программного обеспечения к новому порядку информационного взаимодействия с территориальными органами Фонда социальной защиты населения».

В постановлении №877 также указано, что вводятся еще некоторые нормы порядка выплат по больничным, например:

назначение тем, кто работает по совместительству и не имеет основного места работы. В этом случае больничный будет назначаться по одному из мест работы по совместительству (по выбору работника);

прописана возможность дооформить во время проверок больничные, выписанные с нарушением.

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