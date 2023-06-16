В МАРТ рассказали, почему цены в Беларуси побили приятный рекорд. Что будет с инфляцией до конца 2023 года?

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Опубликовано: 16.06.2023 09:56 , Обновлено: 16.06.2023

В министерстве антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) 15 июня сообщили, что цены в Беларуси а мае побили рекорд. В ведомстве утверждают, что годовая инфляция составила всего 3,7%, что является "историческим минимумом".

“В мае текущего года в Беларуси зафиксирован исторический минимум годовой инфляции (то есть инфляции за прошедшие двенадцать месяцев: с июня 2022 г. – по май 2023 г.) – 3,7% (предыдущий минимум – в июне-июле 2018 г. – 4,1%)”, - похвалились в МАРТ.

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Там отметили, что цены стали так медленно расти из-за замедления роста стоимости белорусской сельскохозяйственной продукции. Также на снижение темпов инфляции повлияло “умеренное увеличение потребительских цен в России” и падение цен в мире, утверждают в министерстве.

Для сравнения, в мае мировые цены на продукты в годовом выражении снизились на 22,7%, в том числе на мясо – на 5,7%, молоко – на 19,1%, масло – на 49,1%.

Однако в Беларуси все было не так радужно. Согласно данным МАРТ, прирост цен на мясо и мясопродукты сократился всего на 1,5% до 3,5% в годовом выражении, на молоко и молочные продукты – на 1,4% до 10,4%, на хлеб – на 4,1% до 6,7%.

[info_b]Полностью с подсчётами чиновников из МАРТ можно ознакомиться [link href=“https://mart.gov.by/news/novost/o-tsenovoy-situatsii-na-potrebitelskom-rynke-v-mae-2023-g/” target=“_blank” rel=“noopener”] тут [/link].[/info_b]

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Что будет с ценами дальше?

В МАРТ не публиковали прогноз инфляции в Беларуси. Однако в Совмине прогнозируют рост цен не более 7-8% к концу 2023 года.

Тем временем, Евразийский банк развития (ЕАБР) озвучил скорректированный прогноз по годовой инфляции в Беларуси. По мнению специалистов, фиксируемый на протяжении нескольких месяцев рост зарплат «формирует риски ускорения инфляции» к концу этого года. В результате к концу года, по прогнозам Евразийского банка развития, инфляция в Беларуси будет на уровне 7,8%.

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Напомним, что по итогам марта 2023 года темпы инфляции снизились с 11,7% до 6%. Чем было вызвано такое резкое снижение темпов роста цен? Все дело в том, что именно в марте прошлого года случился скачок инфляции, когда цены только за месяц выросли на 6,1%, а в годовом выражении инфляция достигла 16,6%. Поэтому, при сравнении с прошлогодним мартом нынешний показал не такой большой рост цен.

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