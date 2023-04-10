В Беларуси инфляция резко снизилась до 6%. Что произошло?

Опубликовано: 10.04.2023 17:11 , Обновлено: 10.04.2023

Национальный статистический комитет (Белстат) сообщил 10 апреля, что по итогам марта годовая инфляция снизилась с 11,7% до 6%.

Согласно данным Белстата, цены в марте 2023 года выросли по сравнению с февралем всего на 0,6%, а с декабрем 2022 - на 2,6%. При этом, цены на продукты в годовом выражении выросли на 9,2%, на непродовольственные товары - на 2,3%. А на услуги цены поднялись на 5,5%.

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Чем вызвано такое резкое снижение темпов роста цен? Все дело в том, что именно в марте прошлого года случился скачок инфляции, когда цены только за месяц выросли на 6,1%, а в годовом выражении инфляция достигла 16,6%. Поэтому, при сравнении с прошлогодним мартом нынешний показал не такой большой рост цен.

Таким образом и в ближайшие месяцы, скорее всего, инфляция в Беларуси будет находится ниже двузначной цифры. Ведь в прошлом году весной инфляция была на пике.

Тем временем, Евразийский банк развития (ЕАБР) опубликовал свой прогноз роста цен в Беларуси в 2023 году. Эксперты банка считают, что принятые властями меры по ограничению инфляции к концу года исчерпают себя. Однако весной в ЕАБР ждут, что рост цен в Беларуси упадет в три раза с 12% до 4%.

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Ранее глава министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Беларуси Алексей Богданов назвал основные причины роста цен в 2021-2022 годах. По мнению министра, на повышение цен на товары в стране негативно повлияли пандемия, подорожания товаров и высокая инфляция в других странах, а также — сами белорусы, нарушавшие директиву президента №10, вводившую мораторий на рост цен.

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