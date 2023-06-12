Подорожают ли белорусские молочка, тушки и фарш? Что известно о новом постановлении Совмина

Опубликовано: 12.06.2023 16:05 , Обновлено: 12.06.2023

После внесения 9 июня правок в постановление №713 Совмина о госрегулировании цен прошло всего несколько дней (из них большинство выходных). А значит, многие производители и торговые сети ещё не успели переосмыслить свою ценовую политику. Плюс в самом постановлении есть ограничения.

Согласно документу, белорусские производители теперь имеют право повысить свою рентабельность с 10% до 20% без согласования с чиновниками. При этом и торговым сетям разрешили повысить цены на белорусские продукты ещё плюс на 10% сверх того, что было раньше.

Потенциально, цены на разделанные тушки птицы, молоко, сметану, пельмени, фарш белорусского производства могут вырасти. В правительстве такое новшество объяснили желанием создать условия “для продвижения на внутреннем рынке товаров отечественного производства”.

В то же время, некоторые продукты и вовсе исключили из списка регулируемых 713-м постановлением. Например:

говяжий фарш,

живую, охлаждённую, замороженную, копчёную рыба лососевых, осетровых, тунцовых пород, а также консервы из этих видов рыб,

фиточай и чайные напитки,

гречку в варочных пакетах,

мытый свежий картофель,

мытую свеклу,

мытую морковь.

Говяжий фарш, к слову, в последние месяцы было очень сложно встретить на прилавках белорусских магазинов. Возможно, теперь его снова будет продавать в магазинах. Вопрос - по какой цене?

Что касается сроков переоценки, то ее производители и торговые сети смогут сделать только уже после новых поставок. А это может занять время до середины июня. Впрочем, резкий рост цен может сказаться на продажах. И поэтому выравнивание цен на полках магазинов с новыми лимитами, установленными Совмином, могут идти постепенно до конца месяца, и даже дольше.

В то же время, В МАРТ заявили, что новые повышенные потолки надбавок на некоторые белорусские продукты не скажутся на средней инфляции.

“По нашим оценкам, с учетом того, что ценовое регулирование на основные товарные группы сохранено, корректировка произошла только по незначительным позициям внутри товарных групп. Мы не ожидаем существенного влияния изменения ценового регулирования на инфляцию. И задача, поставленная главой государства по выполнению параметра инфляции 7 % по итогам 2023 года, должна быть выполнена”, - пообещал Иван Вежновец, первый замминистра антимонопольного регулирования и торговли в эфире “Беларусь 1”. Чиновник заверил, что кардинальных изменений нет в постановлении №713 нет.

[info_b]Кстати, за май 2023 года Белстат зафиксировал дефляцию. Согласно данным ведомства, индекс потребительских цен снизился на 0,3% до 3,7%. Продукты при этом подешевели на 0,7%. И хотя наблюдался рост цен на свежую белокочанную капусту сразу на 69,58%. Зато огурцы подешевели на 48%, а томаты - на 36%. В прошлый раз дефляцию в Беларуси насчитали в октябре и ноябре 2022 года.[/info_b]

Ранее Телеграф сообщил, что постановление было официально опубликовано на Национальном интернет-портале 9 июня и с этого дня вступает в законную силу.

Совмин изменил условия госрегулирования цен в Беларуси. Что подорожает?