В Нацбанке рассказали, какую инфляцию ждут белорусы в 2023 году. Выше чем официальная

Опубликовано: 29.04.2023 10:17 , Обновлено: 29.04.2023

В Национальном банке Беларуси рассказали, какие показатели инфляции ожидают увидеть белорусы в 2023 году. Оказалось, что инфляционные ожидания граждан значительно выше, чем запланированные правительством 7-8%.

Информацию об инфляционных ожиданиях Нацбанк озвучил вместе с информацией о динамике и факторах изменения потребительских цен и тарифов за первый квартал этого года.

По данным ведомства, с начала года инфляция в Беларуси замедлилась - до 6%, тогда как в декабре прошлого года была в два раза выше - 12,8%. На фоне этого, сообщили в Нацбанке, снизились и инфляционные ожидания белорусов. При чем их снижение государственные аналитики фиксируют третий квартал подряд.

Тем не менее, большинство белорусов по-прежнему считает, что в ближайшие 12 месяцев инфляция составит 12,4% процента (в декабре 2022 года показатель ожидаемой инфляции составлял 12,6%. Показатель ощущаемой инфляции, по данным Нацбанка, в марте этого года снизился до 14,3% (в декабре прошлого года составлял 14,5%).

По мнению Нацбанка, на постепенное снижение инфляции в Беларуси повлияли следующие факторы:

действующая система ценового регулирования

сокращение импортируемой инфляции (вследствие замедления темпов роста потребительских цен в России)

укрепление белорусского рубля к российской валюте

сдержанное поведение населения на потребительском рынке

устранение сбоев поставок товаров

снижение цен на сырьё и продовольственные товары на мировых рынках

Напомним, что согласно планам правительства, утвержденным президентом, по итогам 2023 года инфляции в Беларуси должна сократиться до уровня 7-8%.

Такой же уровень инфляции в этом году ранее спрогнозировал для Беларуси Евразийский банк развития.

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