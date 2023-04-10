Богданов рассказал, почему инфляция в Беларуси резко упала

🎤 Мнение

Опубликовано: 10.04.2023 20:48 , Обновлено: 10.04.2023

Глава МАРТ Алексей Богданов 10 апреля заявил, что резкое снижение темпов инфляции в Беларуси до 6% - это заслуга постановления Совмина о госрегулировании цен, принятого а октябре 2022 года.

“На момент принятия постановления правительства №713 в октябре 2022 года годовая инфляция составляла порядка 17,5%. В марте 2023 года годовая инфляция замедлилась до 6%. Другими словами, внедрение новой системы ценообразования позволило нам в кратчайшие сроки стабилизировать ценовую ситуацию и снизить инфляцию до целевых параметров”, - сделал вывод министр торговли и антимонопольного регулирования.

Как менялись цены после постановления Совмина о госрегулировании

Напомним, что в октябре 2022 года после принятия постановления инфляция за месяц составила минус 1% (годовая - 15,2%) т.е. произошла дефляция , в ноябре - минус 1,1% ( годовая 13,3%), в декабре - плюс 0,4% (12,8%).

В 2023 году цены каждый месяц снова вернулись к постоянному росту:

Январь - плюс 0,8% (годовая - 12%),

Февраль - плюс 1,3% ( годовая - 11,7%),

Март - плюс 0,6% ( годовая - 6%).

Годовая инфляция - величина относительная и высчитывается путем сравнения с таким же месяцем прошлого года. Именно в марте прошлого года случился скачок, когда цены только за месяц выросли на 6,1%, а в годовом выражении инфляция достигла 16,6%.

Таким образом, снижение годовой инфляции не означает падения цен. А то - что они выросли не так сильно по сравнению с прошлогодним мартом. В любом случае, снижение годовой инфляции - позитивный знак для кошельков белорусов. Но у экспертов есть вопросы, надолго ли.

В Беларуси инфляция резко снизилась до 6%. Что произошло?

Ранее Евразийский банк развития (ЕАБР) опубликовал свой прогноз роста цен в Беларуси в 2023 году. Эксперты банка считают, что принятые властями меры по ограничению инфляции к концу года исчерпают себя. Однако весной в ЕАБР ждут, что рост цен в Беларуси упадет в три раза поздней весной-летом с 12% до 4%.

ЕАБР предсказал снижение инфляции в Беларуси в три раза, а потом рост в два

А то же время, в Совмине и Нацбанке рассчитывают, что темпы роста цен в 2023 году не превысят 7-8%.