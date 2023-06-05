До 7,8% - в ЕАБР озвучили новый прогноз по инфляции в Беларуси и объяснили, как она связана с ростом зарплат

Опубликовано: 05.06.2023 11:20 , Обновлено: 16.06.2023

Евразийский банк развития (ЕАБР) озвучил скорректированный прогноз по годовой инфляции в Беларуси. Аналитики объяснили, как инфляция связана с ростом зарплат, который фиксируется в последние месяцы, а также с увеличением темпов кредитования в национальной валюте после снижения ставок по кредитам.

В новом макроэкономическом обзоре, опубликованном 5 июня, аналитики ЕАБР уровень заработных плат белорусов аналитики отнесли к “проинфляционным факторам”. По мнению специалистов, фиксируемый на протяжении нескольких месяцев рост зарплат “формирует риски ускорения инфляции” к концу этого года.

Согласно данным ЕАБР, зарплаты белорусов в реальном выражении в апреле 2023 года выросли на 9,6%, по сравнению с апрелем прошлого года. В марте аналитики также фиксировали рост зарплат - на 7,1%, по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом (после снижения на 3,4% в феврале). Рост номинальной зарплаты в апреле составил 14,5% (относительно прошлогодних апрельских показателей).

К факторам, которые могут повлиять на рост инфляции в Беларуси, аналитики ЕАБР также отнесли и ускорение темпов кредитования в национальной валюте. С одной стороны, пояснили эксперты, снижение ставок по кредитам и смягчение денежно-кредитной политики ведёт к “стимулированию деловой активности”, однако с другой - к “ускорению роста потребительских цен”. В результате к концу года, по прогнозам Евразийского банка развития, инфляция в Беларуси будет на уровне 7,8%.

Напомним, что согласно плановым параметрам экономики, установленным властями страны, инфляция в Беларуси в 2023 году не должна превысить 7-8%. В начале года официальные ведомства фиксировали замедление инфляции - до 6%. Глава МАРТ Алексей Богданов 10 апреля заявил, что такое резкое снижение темпов инфляции - это заслуга постановления Совмина о госрегулировании цен, принятого а октябре 2022 года.

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Между тем, 30 мая в правительстве Беларуси заявили, что принятое ранее постановление о регулировании цен, будет изменено. Цель нововведений – «стимулирование продаж и продвижения товаров отечественного производства».

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