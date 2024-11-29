Скидки до 60%. Белорусам предложили "гипнотические" цены на бытовую химию, телевизоры, продукты и не только

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Опубликовано: 29.11.2024 16:24 , Обновлено: 29.11.2024

Белорусские магазины и не только к "черной пятнице" подготовили немало скидок до 60% на разные товары: как продовольственные, так и на бытовую химию, некоторую одежду и даже технику. Посмотрели, где привлекают "гипнотическими" ценами.

“Мила”

Сеть магазинов косметики и бытовой химии “Мила” объявила скидки до 50% по 1 декабря . Как раз на половину [link href=“https://mila.by/aktcii/finalnaya-pokupyatnitsa/” target=“_blank” rel=“noopener”] снизили [/link] стоимость следующей туши для ресниц:

А в интернет-магазине “Милы” можно [link href=“https://mila.by/” target=“_blank” rel=“noopener”] купить [/link] гель чистящий “Domestos универсальная свежесть” (5,99 рубля, -44%), пасту зубную Aquafresh Fresh and minty (3,99, -40%), порошок стиральный Tide Color автомат (17,99 рубля, -17%), гель антибактериальный Synergetic для мытья посуды (4,49, -40%) и не только.

Кофе, курица, сыры, масло, икра. Белорусские магазины объявили скидки до 45% на десятки товаров

Emall

На десятки различных товаров также по 1 декабря сделал скидки до 50% маркетплейс Emall. Вот некоторые:

Телевизор Xiaomi TV A 32 2025 L32M8-A2RU - 769 рублей (-11%). Стиральный порошок “Tide автомат Color”, 15 кг - 64,85 (-25%). Елка искусственная Hogge Home, 150 см - 89,99 (-20%). Шпроты «За Родину» в масле, 160 г - 3,29 (-32%). Туалетная бумага Perina Perfect White, трехслойная, 12 рулонов - 6,99 (-14%). Кофе молотый Frisch Muller, 250 г - 7,19 (-16%). Гель для бритья Аrko Cool, 200 мл - 7,99 (-20%). Подушка «Стандарт П» спальная, 50х70 см - 9,99 (-36%).

Белорусам предложили скидки до 57% на 61 вид конфет, шоколада, печенья

“Евроопт”

У торговой сети “Евроопт” “черная пятница” завершится в субботу, 30 ноября . “Гипнотические скидки” до 58% [link href=“https://evroopt.by/deals/blackfriday/” target=“_blank” rel=“noopener”] сделали [/link] на:

кофе молотый Dallmayr, 500 г - 29,99 рубля,

банан, 1 кг - 3,99,

шоколад молочный Michelle, 90 г - 1,99,

гранулы для стирки Lenor, 210 г - 17,99,

шоколад молочный Alpen Gold Oreo - 2,49,

макароны Pasta Zara в ассортименте, 500 г - 2,69,

и не только.

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Wildberries

Маркетплейс Wildberries также не остался в стороне от “черной пятницы”. “Героями распродажи” там назвали гель для душа парфюмированный (5 л - 15,76 рубля, -42%), натуральные угги (52,73 рубля, -25%), новогодний набор сладостей Minis Mix (278 г - 10,88 рубля, -37%), толстовку утепленную на молнии (78,84, -32%), набор ручного инструмента BTK-89 (160,06, -48%) и не только.

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“Остров чистоты и вкуса”

Сеть магазинов бытовой химии и косметики “Остров чистоты и вкуса” также сообщила о скидках по 2 декабря к “черной пятнице”. Вот на что снизили цены:

порошок Persil в ассортименте, 3 кг - 16,99 рубля,

освежитель воздуха Rio Royal в ассортименте, 300 мл - 2,49,

кондиционер для белья Vernel в ассортименте, 910 мл - 6,79,

крем-мыло жидкое Chirton в ассортименте, 500 мл - 2,49,

бумага туалетная Papia трехслойная, 4 рулона - 3,49,

и не только.

“Три цены”

И сеть магазинов низких цен “Три цены” устроила в своих точках “черную пятницу” по 1 декабря . Сделали скидки до 60% на туалетную бумагу, средство для мытья посуды, гигиенические прокладки, дезодоранты, шампуни, гели для душа и пр.

Ранее Telegraf.news писал, что первый заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Иван Вежновец рассказал о всебелорусской акции “На родныя тавары. Навагодняя знiжка”, в рамках которой пообещали продавать со скидкой 10% разные отечественные товары, в том числе одежду, обувь, соки.

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