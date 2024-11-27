Сахарный завод предложил белорусам 50 кг сахара бесплатно. Что надо сделать для получения?

🎥 Видео

Опубликовано: 27.11.2024 09:47 , Обновлено: 27.11.2024

Жабинковский сахарный завод предложил белорусам выиграть 50 кг сахара. Для этого нужно снять видео. Пока представители предприятия рассказывали об акции, комментаторы в TikTok шутили на тему того, зачем белорусам столько сахара.

Итак, снять нужно “креативное продолжение” видео из TikTok. При этом отметить аккаунт завода в этой соцсети на видео или поставить хештег #ЖСЗконкурс. А еще подписаться на страничку предприятия в TikTok.

Конкурс продлится до 31 декабря . Организаторы выберут “самое креативное” видео, его автор и получит 50 кг этого продукта. “Сахар будет вручен на нашем заводе! В случае невозможности личного присутствия сахар будет отправлен”, - пообещали на предприятии.

“Пригласите к розыгрышу и дрожжевой комбинат”, - предложил один комментатор, намекая на то, что из такого количества сахара можно приготовить немало алкоголя.

“Мне кажется, что даже если ради рекламы я с мешком сахара пойду в подвал дома, не все поймут”, - поделился другой пользователь TikTok.

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“50 кг сахара - это 90 литров”, - подсчитал третий, не указав, какой напиток собирается готовить.

А если вы тоже любите сладкое, но в более “готовом” виде, то можно приобрести конфеты и батончики со скидками до 58% от “Коммунарки”. Акция будет действовать по 3 декабря в фирменных магазинах производителя.

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