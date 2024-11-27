Сахарный завод предложил белорусам 50 кг сахара бесплатно. Что надо сделать для получения?
Жабинковский сахарный завод предложил белорусам выиграть 50 кг сахара. Для этого нужно снять видео. Пока представители предприятия рассказывали об акции, комментаторы в TikTok шутили на тему того, зачем белорусам столько сахара.
Итак, снять нужно “креативное продолжение” видео из TikTok. При этом отметить аккаунт завода в этой соцсети на видео или поставить хештег #ЖСЗконкурс. А еще подписаться на страничку предприятия в TikTok.
Конкурс продлится до 31 декабря . Организаторы выберут “самое креативное” видео, его автор и получит 50 кг этого продукта. “Сахар будет вручен на нашем заводе! В случае невозможности личного присутствия сахар будет отправлен”, - пообещали на предприятии.
“Пригласите к розыгрышу и дрожжевой комбинат”, - предложил один комментатор, намекая на то, что из такого количества сахара можно приготовить немало алкоголя.
“Мне кажется, что даже если ради рекламы я с мешком сахара пойду в подвал дома, не все поймут”, - поделился другой пользователь TikTok.
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“50 кг сахара - это 90 литров”, - подсчитал третий, не указав, какой напиток собирается готовить.
А если вы тоже любите сладкое, но в более “готовом” виде, то можно приобрести конфеты и батончики со скидками до 58% от “Коммунарки”. Акция будет действовать по 3 декабря в фирменных магазинах производителя.
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