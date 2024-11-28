Белорусам предложили скидки до 57% на 61 вид конфет, шоколада, печенья

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Опубликовано: 28.11.2024 14:50 , Обновлено: 09.01.2025

Кондитерская фабрика "Спартак" объявила "зимние" скидки до 57% на свои конфеты, шоколад, печенье, нугу, батончики и не только. Всего 61 позиция. В свою очередь фабрика "Коммунарка" также объявила скидки все подарочные наборы конфет.

Обновлено Днём 28 ноября пресс-служба фабрики "Коммунарка" сообщила об отмене акции "1+1". Об изменении условий предоставления скидок в рамках остальных акций компания не сообщала.

Скидки от “Спартака” действуют, как обычно, только в его фирменных магазинах. Производитель предупредил, что количество товара ограничено, но не указал, когда планирует завершить акцию.

Скидку 10% сделали на печенье «Весенняя рапсодия» с дробленым арахисом, шоколад “Молочный” (95 г), глазированную нугу “Спартак” с мягкой карамелью и дробленым арахисом (210 г).

Вот какое снижение стоимости следующих сладостей:

Карамель «Груша», на развес - 11% ,

, Карамель «Груша», 150 г - 12% ,

, Конфеты «Вива Грациозо» вкус тирамису - 12% ,

, Карамель со вкусом груши «Дюшес» - 13% ,

, Подарочный набор шоколадных конфет с начинками «Ассорти», 171 г - 14% ,

, Шоколад «Спартак взрывной микс» молочный, 95 г - 14% .

На эту продукцию действует скидка 15% :

батончик-мюсли «Злаки с персиком» частично глазированный, 35 г,

батончик-мюсли «Злаки с клюквой» частично глазированный, 35 г,

батончик-мюсли «Злаки с вишней» частично глазированный, 35 г,

конфеты глазированные «Аленка»,

подарочный набор шоколадных конфет «Ассорти Milk», 169 г

шоколад молочный «Спартак» с печеньем, 90 г.

На 16% упала цена печенья “Весенняя рапсодия” (весовое), на 18% - карамели со вкусом груши “Дюшес” (200 г) и печенья “Постного” (весовое).

Кофе, курица, сыры, масло, икра. Белорусские магазины объявили скидки до 45% на десятки товаров

На эти 8 товаров - скидка 20% :

печенье «К чаю», 100 г,

печенье «Сахарное», 100 г,

печенье со вкусом лимона, 90 г,

печенье «печеНЯШКИ» с витаминами и кальцием, 100 г,

печенье «печеНЯШКИ» с витаминами и кальцием, 50 г,

вафли «Черноморские топ», 87 г,

конфеты глазированные Za Spartak тоффи с арахисом,

вафли Za Spartak, 216 г.

На горький шоколад “Спартак” с апельсином (95 г) и печенье “Мария” (весовое) цена упала на 21% , а на печенье без добавления сахара NO sugar с семенами льна и отрубями (весовое), печенье “Весенняя рапсодия” (300 г) и такой же продукт с дробленым арахисом - на 22% .

Также расскажем о более крупных скидках “Спартака” на сладости:

Конфеты глазированные Za Spartak тоффи с арахисом, 250 г - 23% . Вафельный батончик SmileTime сливки, шоу-бокс - 23% . Вафельный батончик SmileTime сгущенное молоко, шоу-бокс - 23% . Вафельный батончик SmileTime со вкусом шоколада, шоу-бокс - 23% . Печенье «Шахматное», 100 г - 24% . Печенье без добавления сахара NO sugar с семенами льна и отрубями, 150 г - 24% . Печенье “Постное”, 220 г - 25% . Батончик-мюсли “Злаки с семенами льна”, 30 г - 25% . Шоколад молочный с начинкой MilX c клюквой, 35 г - 26% . Вафли “Черноморские”, 72 г - 26% . Конфеты «Трюфели молочные», 255 г - 30% . Вафли «Черноморские», на развес - 30% . Шоколад горький «Полярный», 85 г - 30% . Шоколад темный «Цирк», 85 г - 30% . Шоколад молочный «Веселые ребята», 85 г - 30% . Шоколад “Спартак” молочный с соленой карамелью, 95 г - 33% . Шоколад «Спартак» горький с имбирем и лимоном, 95 г - 34% . Шоколад «Спартак» горький с малиной и дробленым фундуком, 95 г - 34% . Шоколад темный с помадно-сливочной начинкой, 48 г - 37% . Шоколад молочный пористый «Спартак», 70 г - 37% . Шоколад «Спартак» темный 46%, 85 г (крафт) - 38% . Шоколад «Молочный», 95 г - 39% . Шоколад «Спартак» горький 56%, 95 г - 40% . Шоколад пористый «Сливочный», 70 г - 41% . Шоколад пористый «Спартак» горький элитный, 70 г - 41% . Шоколад «Спартак» темный 46%, 95 г - 41% . Шоколад «Спартак» молочный с попкорном, 95 г - 44% . Шоколад «Спартак» горький элитный, 95 г - 44% . Шоколад горький «Импрессо» с кофейной начинкой, 200 г - 47% . Шоколад «Спартак» горький элитный 90%, 95 г - 57% .

МАРТ объявил всебелорусскую акцию «На родныя тавары. Навагодняя знiжка». Когда и что можно купить со скидкой 10%?

В свою очередь, с 28 ноября по 15 декабря “Коммунарка” сделала скидку 40% на наборы “Ребята и зверята” (1000 г) и “Мешок под елку” (1500 г). Производитель предупредил, что акция действует при наличии товара в фирменном магазине.

Также до 2 декабря во всех фирменных магазинах “Коммунарки” действует 20% -ная скидка на все новогодние подарки.

Ранее Telegraf.news писал, что в Беларуси за год выросла стоимость шоколада на 19,38% и шоколадных конфет на 19,43%, исходя из данных Национального статистического комитета (Белстата) по состоянию на сентябрь 2024 года. В “Белгоспищепроме” заверили, что на Новый год белорусы смогут приобретать эти кондитерские изделия по “доступной цене”.

Цены на шоколад и конфеты в Беларуси выросли за год на 19%. В «Белгоспищепроме» рассказали, что будет к Новому году