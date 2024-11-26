Кофе, курица, сыры, масло, икра. Белорусские магазины объявили скидки до 45% на десятки товаров
Торговые сети решили порадовать белорусов традиционными скидками на разные товары, в том числе такие популярные, как мясо, кофе, сыры, масло, икра, рыбные консервы, гречка и не только. Посмотрели, где какие акции.
Edostavka
Так, сервис Edostavka объявил “крашцены” на десятки товаров по 8 декабря . Так, на акции кукуруза сладкая Bonduelle за 4,39 рубля (-28%), потрошеная замороженная тушка курицы (за кило - 4,69 рубля, -23%), разные сыры за 4,39 рубля (-17%).
Здесь же снизили цены на рафинированное оливковое масло Mueloliva (1 литр - 30,59 рубля, -29%), консервы рыбные «Сохраним традиции» из макрелевого тунца (240 г - 4,29 рубля, -25%), кофе молотый Dallmayr Prodomo (500 г - 24,99, -26%), желтый перец (за кило - 12,85 рубля, -33%).
Вот что еще решили продавать по “крашценам”:
- Морковь мытая NovoVita, 1 кг - 1,79 рубля (-45%).
- Авокадо «Хасс», 1 кг - 10,99 (-38%).
- Охлажденный полуфабрикат из свинины «Котлетное мясо», 1 кг - 12,99 (-14%).
- Филе сельди «Матиас» деликатесное оригинальное, 400 г - 6,49 (-18%).
- Мясо птицы «Грудка цыпленка-бройлера» глубокозамороженное, 1 кг - 8,19 (-13%).
- Сардельки «Говяжьи» высшего сорта, 1 кг - 7,59 рубля (-16%).
- Икра горбуши зернистая «Совьет», 105 г - 19,99 (-22%).
- Форель радужная “Виталюр”, филе-кусок с кожей малосоленый, 1 кг - 69,99 (-22%).
[info_b]Полный перечень товаров по “крашценам” от Edostavka можно найти по ссылке.[/info_b]
Green
В магазинах торговой сети Green с 29 ноября по 1 декабря будут действовать “мегаскидки” на икру лососевую “Совьет” (140 г - 25,99 рубля), охлажденный фарш “Гурман” (1 кг - 9,99), филе-кусок форели “Местное известное” (150 г - 8,89 рубля), кукурузу “Глобус” (340 г - 2,99) и не только.
Белорусам предложили скидки до 58% на конфеты и батончики весь ноябрь. Где купить по «горячим ценам»?
“Грошык”
А вот какие товары на акции мы нашли в листовке дискаунтеров “Грошык”. По 8 декабря на “чудо-цене” здесь лимон (1 кг - 4,49 рубля), растворимый кофе Nescafe Gold (290 г - 19,99), охлажденная тушка цыпленка-бройлера (1 кг - 5,79), гель для стирки Bronx Color (1 л - 4,55) и не только.
“Алми”
В супермаркетах “Алми” предложили собрать “корзину выгодных предложений”. На акции по 30 ноября здесь колбаса “Княжеская” сыровяленая (1 кг - 23,99 рубля), полутвердый сыр “Костромской” (1 кг - 17,99 рубля), замороженное филе горбуши с кожей (600 г - 16,99), растворимый кофе Nescafe Gold Barista с кружкой за 13,99 и не только.
“Хит”
И торговая сеть “Хит” решила порадовать своих покупателей скидками. Здесь по 8 декабря снизили цены в том числе на гранат (1 кг - 5,89 рубля), кофе растворимый Jacobs Velvet (95 г - 10,99), нерафинированное льняное масло Doctor Green (400 мл - 4,79), зернистую икру горбуши “7 морей” (105 г - 18,99), сырокопченую колбасу “Оригинальная славянская новая” (1 кг - 17,99).
Ранее Telegraf.news писал, что сеть магазинов “Копеечка” объявила трехдневную акцию для всех любителей кофе. Так, с 26 по 28 ноября за выполнение определенных условий минчанам готовы продать стакан напитка всего за 1 копейку. Правда, акция действует только в одном столичном магазине.
Минчанам дали 3 дня, чтобы купить кофе за 1 копейку. Где и на каких условиях?