Кофе, курица, сыры, масло, икра. Белорусские магазины объявили скидки до 45% на десятки товаров

📷 Фото

Опубликовано: 26.11.2024 17:39 , Обновлено: 25.04.2025

Торговые сети решили порадовать белорусов традиционными скидками на разные товары, в том числе такие популярные, как мясо, кофе, сыры, масло, икра, рыбные консервы, гречка и не только. Посмотрели, где какие акции.

Edostavka

Так, сервис Edostavka объявил “крашцены” на десятки товаров по 8 декабря . Так, на акции ку­ку­ру­за слад­кая Bonduelle за 4,39 рубля (-28%), потрошеная замороженная тушка курицы (за кило - 4,69 рубля, -23%), разные сыры за 4,39 рубля (-17%).

Здесь же снизили цены на рафинированное оливковое масло Mueloliva (1 литр - 30,59 рубля, -29%), кон­сер­вы рыбные «Со­хра­ним тра­ди­ци­и» из макрелевого тунца (240 г - 4,29 рубля, -25%), кофе мо­ло­тый Dallmayr Prodomo (500 г - 24,99, -26%), желтый перец (за кило - 12,85 рубля, -33%).

Вот что еще решили продавать по “крашценам”:

Мор­ковь мытая NovoVita, 1 кг - 1,79 рубля (-45%). Аво­ка­до «Хасс», 1 кг - 10,99 (-38%). Охлажденный по­лу­фаб­ри­кат из сви­ни­ны «Кот­лет­ное мясо», 1 кг - 12,99 (-14%). Филе сельди «Ма­ти­ас» де­ли­ка­тес­ное ори­ги­наль­ное, 400 г - 6,49 (-18%). Мясо птицы «Груд­ка цып­лен­ка-брой­ле­ра» глу­бо­ко­за­мо­ро­жен­ное, 1 кг - 8,19 (-13%). Сар­дель­ки «Го­вя­жьи» высшего сорта, 1 кг - 7,59 рубля (-16%). Икра гор­бу­ши зер­ни­стая «Со­вьет», 105 г - 19,99 (-22%). Форель ра­дуж­ная “Ви­та­люр”, филе-кусок с кожей ма­ло­со­ле­ный, 1 кг - 69,99 (-22%).

[info_b]Полный перечень товаров по “крашценам” от Edostavka можно найти по ссылке.[/info_b]

Green

В магазинах торговой сети Green с 29 ноября по 1 декабря будут действовать “мегаскидки” на икру лососевую “Совьет” (140 г - 25,99 рубля), охлажденный фарш “Гурман” (1 кг - 9,99), филе-кусок форели “Местное известное” (150 г - 8,89 рубля), кукурузу “Глобус” (340 г - 2,99) и не только.

Белорусам предложили скидки до 58% на конфеты и батончики весь ноябрь. Где купить по «горячим ценам»?

“Грошык”

А вот какие товары на акции мы нашли в листовке дискаунтеров “Грошык”. По 8 декабря на “чудо-цене” здесь лимон (1 кг - 4,49 рубля), растворимый кофе Nescafe Gold (290 г - 19,99), охлажденная тушка цыпленка-бройлера (1 кг - 5,79), гель для стирки Bronx Color (1 л - 4,55) и не только.

“Алми”

В супермаркетах “Алми” предложили собрать “корзину выгодных предложений”. На акции по 30 ноября здесь колбаса “Княжеская” сыровяленая (1 кг - 23,99 рубля), полутвердый сыр “Костромской” (1 кг - 17,99 рубля), замороженное филе горбуши с кожей (600 г - 16,99), растворимый кофе Nescafe Gold Barista с кружкой за 13,99 и не только.

“Хит”

И торговая сеть “Хит” решила порадовать своих покупателей скидками. Здесь по 8 декабря снизили цены в том числе на гранат (1 кг - 5,89 рубля), кофе растворимый Jacobs Velvet (95 г - 10,99), нерафинированное льняное масло Doctor Green (400 мл - 4,79), зернистую икру горбуши “7 морей” (105 г - 18,99), сырокопченую колбасу “Оригинальная славянская новая” (1 кг - 17,99).

Ранее Telegraf.news писал, что сеть магазинов “Копеечка” объявила трехдневную акцию для всех любителей кофе. Так, с 26 по 28 ноября за выполнение определенных условий минчанам готовы продать стакан напитка всего за 1 копейку. Правда, акция действует только в одном столичном магазине.

Минчанам дали 3 дня, чтобы купить кофе за 1 копейку. Где и на каких условиях?