Скидки до 90%. Мобильные операторы Беларуси объявили "долгожданную распродажу". Где купить 2 смартфона по цене 1-го?

Опубликовано: 28.11.2024 08:50 , Обновлено: 28.11.2024

Мобильные операторы Беларуси объявили "долгожданную распродажу" по случаю той самой "чёрной пятницы". Так, с 28 ноября по 2 декабря в салонах связи и Интернет-магазинах можно приобрести гаджеты и аксессуары со скидкой до 90%. Более того, одна из компаний и вовсе предложила два смартфона по цене одного.

В А1 — скидки до 90%

Один из крупнейших сотовых операторов Беларуси объявил “осенний ценопад” со скидками до 50% на “широкий ассортимент товаров”, включая смартфоны, планшеты, ноутбуки, беспроводные наушники, смарт-часы, фитнес-браслеты и технику для дома. А на чехлы и защитные стёкла в А1 и вовсе пообещали “рекордную скидку” в 90% (цены стартуют от 1 рубля).

Однако у всего есть срок: воспользоваться акцией можно только в течение 5 дней: с 28 ноября по 2 декабря. При этом в компании настоятельно рекомендовали “поторопиться”, ведь количество некоторых товаров ограничено, а часть из них представлена только в оффлайн-магазинах.

Одни из товаров на скидке. С полным перечнем можно ознакомиться на сайте A1

В МТС — 2 смартфона по цене 1-го

Другой мобильный оператор и вовсе объявил беспрецедентную акцию, предложив белорусам два смартфона по цене одного. Так, при покупке Huawei Pura 70 Ultra в виде бонуса идёт новый Huawei nova 11i 8/128 ГБ или Huawei nova Y91 8/128 ГБ всего за 10 копеек. Более того, в компании пообещали “суперцены” с выгодой до 700 рублей на модели Huawei Pura 70, Pura 70 Pro или 70 Ultra.

Смартфоны с выгодой до 700 рублей, как утверждают в компании

Более того, с 28 по 2 декабря, по словам пресс-службы МТС, можно выгодно приобрести девайсы различных брендов. Так, в акции участвуют:

смартфоны,

планшеты,

ноутбуки,

беспроводные наушники,

фитнес-браслеты,

смарт-часы, телевизоры,

товары для геймеров,

умная техника и др.

Также до 2 декабря при покупке телевизора в рамках акции «Промокод для смарт-устройств» в МТС можно дополнительно приобрести саундбары TCL со скидкой 20%. А если раскошелиться на игровую приставку Sony PS5 Slim, то в компании пообещали игровые наушники Sony Pulse 3D **** со скидкой 30%.

В life:) — шанс выиграть 10 тысяч рублей

Между тем ещё один крупнейший оператор Беларуси [link href=“https://life.com.by/company/actions/ad-game” target=“_blank” rel=“noopener”] напомнил [/link], что до 30 ноября у жителей страны есть возможность принять участие в игре, выигрыш в которой сулит ни много ни мало — 10 тысяч рублей.

Для этого нужно перенести свой номер в life:) из сети другого оператора, оплачивать во время выбранный тариф и… ждать удачи. В пресс-службе компании обратили внимание, что, помимо основного приза, каждую неделю разыгрывают 17 сертификатов на сумму 2000 рублей на покупки в Интернет-магазине.

Ранее Telegraf.news писал, что мобильный оператор МТС запустил предновогоднюю акцию, предложив белорусам приобрести новый смартфон всего за 1 рубль. Для этого нужно впервые подключиться к домашнему Интернету или стать абонентом МТС, если раньше вы были приверженцем другого оператора. При этом в компании уточнили: специальное предложение действует до 31 декабря.

Белорусам дали 42 дня, чтобы купить смартфон за 1 рубль. Что для этого нужно?