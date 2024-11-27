МАРТ объявил всебелорусскую акцию "На родныя тавары. Навагодняя знiжка". Когда и что можно купить со скидкой 10%?

Опубликовано: 27.11.2024 16:36 , Обновлено: 27.11.2024

Первый заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Иван Вежновец рассказал о всебелорусской акции "На родныя тавары. Навагодняя знiжка", в рамках которой пообещали продавать со скидкой 10% разные отечественные товары, в том числе одежду, обувь, соки.

По словам Вежновца, такую акцию решили организовать “для поддержки” белорусов в предновогодний и новогодний период. Скидку 10% пообещали сделать на перечень продукции из 20 товарных групп с перспективой его “постепенного увеличения”.

“Часть этой скидки предоставляют производители, часть - торговля. На сегодняшний момент мы уже договорились о том, что она будет предоставлена на кондитерскую продукцию, соки, отдельные виды мебели, одежды, обуви”, - рассказал первый замглавы МАРТ.

По его словам, акция будет действовать в период “предновогодних мероприятий” и после Нового года. Конкретных дат чиновник не назвал, но сказал, что уже можно приобрести товары с этой скидкой, например, бытовую технику. А вообще, акция стартует в “ближайшее время”, добавил Вежновец.

Он утверждает, что скидку предоставят всем покупателям и только на белорусские товары. “Никаких скидочных карт или предоставления документов не требуется. Скидка будет сразу отражена на полке в магазине”, - заверил представитель МАРТ, передало агентство БелТА.

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В частности, товары на этой акции должны будут помечать “специально разработанным элементом” (что за он, Вежновец не уточнил).

Также он рассказал об отдельной рекламной кампании под названием “Снежань з беларускай касметыкай” в декабре. Пообещали “акционные и скидочные мероприятия” и возможность поговорить с представителями производителей отечественной косметики.

Ранее Telegraf.news писал, что торговые сети решили порадовать белорусов в конце ноября традиционными скидками на разные товары, в том числе такие популярные, как мясо, кофе, сыры, масло, икра, рыбные консервы, гречка и не только. Посмотрели, где и на что сделали скидки до 45%.

Кофе, курица, сыры, масло, икра. Белорусские магазины объявили скидки до 45% на десятки товаров