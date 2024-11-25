Когда в Беларуси откроют ёлочные базары? Минск, Витебск и Брест уже определились с датами

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Опубликовано: 25.11.2024 12:26 , Обновлено: 25.11.2024

Дело близится к декабрю, а значит, самое время задуматься о главном символе праздника — новогодней ёлке. Любители искусственных деревьев могут порадовать себя покупкой хоть летом, а вот за живой красавицей люди в основном идут на базар. Ёлочный базар. Так, столица и два областных города — Брест и Витебск — уже определились с датами.

Когда и где купить ёлку в Минске?

В столичном лесхозе рассказали, что главный ёлочный базар в Минске начнётся меньше чем через месяц, 16 декабря. Приобрести живую и пахнущую ель можно будет по адресу: улица Багратиона, 70. Время работы: с 10:00 до 20:00 ежедневно, до 31 декабря. Помимо главного дерева зимних праздников, здесь будут также продавать сосны и новогодние букеты, передало информагентство “Минск-Новости”.

А в Бресте где?

В Бресте торговля развернётся на день позже столицы, 17 декабря. Так, первые ёлочные базары пообещали организовать с 10:00 до 21:00 у входа на рынки по улицам:

Волгоградская,

Московская,

Сябровская,

Кобринская,

Пушкинская,

на площадках по улицам Гоголя и Ленинградской,

на площадках у площади Ленина,

на Партизанском проспекте.

А в Витебске когда?

В Витебске ёлочные базары развернутся с 16 декабря и будут работать с 8:00 до 20:00 возле трёх рынков: Полоцкого, Смоленского и Южного. Кроме того, торговлю пообещали организовать по следующим адресам:

улица Смоленская, 3/1,

улица Чкалова,

улица Мира, 44,

улица Титова,

улица Воинов-Интернационалистов, 11а,

улица «Правды», 64а,

на перекрёстке улиц Горького и Академика Павлова,

на перекрёстке улиц Смоленской и пр. Фрунзе.

[info_b] По [link href=“https://sputnik.by/20241112/elochnye-bazary-nachnut-rabotat-v-belarusi-v-kontse-dekabrya—1091055119.html” target=“_blank” rel=“noopener”] данным [/link] информагентства Sputnik, в прошлом году в Беларуси продали около 145 тысяч новогодних елей, сосен и пихт. Средняя цена за символ новогоднего праздника составляла:

16 рублей за ель или сосну от 1,1 до 2 метров,

20 рублей — за дерево высотой 2,1-3 метра. [/info_b]

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