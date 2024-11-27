МАРТ озвучил "примерные цены" на живые ёлки в Беларуси

Опубликовано: 27.11.2024 19:09 , Обновлено: 27.11.2024

Начальник управления организации торговли и общественного питания Министерства антимонопольного регулирования и торговли Наталья Мельникова озвучила "примерные розничные цены" на живые ёлки в этом году. По её словам, в текущем сезоне запланировано проведение 590 ёлочных базаров, где цены на деревья, как и всегда, будут варьироваться от их высоты.

По её словам, стоимость новогодних елей будет примерно такой:

до 50 сантиметров — 5 рублей,

до 1 метра — 13 рублей,

до 2 метров — 16 рублей,

до 3 метров — 23 рубля.

“Если ёлка будет выше, то будет выше и цена. Ели в кадках будут продаваться по цене от 28 рублей, ёлочные букеты — от 4 рублей”, — заверила Наталья Мельникова, передала газета “СБ. Беларусь сегодня”.

Сколько стоили в прошлом году?

В ноябре 2023 года тот же представитель МАРТ озвучила примерные цены на живые ёлки, которые также зависели от высоты и региона продаж. Так, стоимость новогодних деревьев составляла:

ёлки — от 7 до 37 рублей,

ели в кадках — от 20 до 30 рублей,

ёлочные букеты — от 4 рублей.

[info_b]Любопытно, что количество ёлочных базаров в 2023 году было значительно выше, чем в нынешнем. Если в прошлом году живую ель можно было приобрести на 950 площадках по всей Беларуси, то в этом — на 590. С чем это связано, в МАРТ не уточнили.[/info_b]

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Когда откроются ёлочные базары?

К слову, дело близится к декабрю, а значит, самое время задуматься о главном символе праздника — новогодней ёлке. Любители искусственных деревьев могут порадовать себя покупкой хоть летом, а вот за живой красавицей люди в основном идут на базар. Ёлочный базар. Так, столица и два областных города — Брест и Витебск — уже определились с датами.

Минск

В столичном лесхозе рассказали, что главный ёлочный базар в Минске начнётся меньше чем через месяц, 16 декабря. Приобрести живую и пахнущую ель можно будет по адресу: улица Багратиона, 70. Время работы: с 10:00 до 20:00 ежедневно, до 31 декабря. Помимо главного дерева зимних праздников, здесь будут также продавать сосны и новогодние букеты, [link href=“https://minsknews.by/elochnyj-bazar-v-stolicze-otkroetsya-16-dekabrya/” target=“_blank” rel=“noopener”] передало [/link] информагентство «Минск-Новости».

Брест

В Бресте торговля развернётся на день позже столицы, 17 декабря. Так, первые ёлочные базары пообещали организовать с 10:00 до 21:00 у входа на рынки по улицам:

Волгоградская,

Московская,

Сябровская,

Кобринская,

Пушкинская,

на площадках по улицам Гоголя и Ленинградской,

на площадках у площади Ленина,

на Партизанском проспекте.

Витебск

В Витебске ёлочные базары развернутся с 16 декабря и будут работать с 8:00 до 20:00 возле трёх рынков: Полоцкого, Смоленского и Южного. Кроме того, торговлю пообещали организовать по следующим адресам:

улица Смоленская, 3/1,

улица Чкалова,

улица Мира, 44,

улица Титова,

улица Воинов-Интернационалистов, 11а,

улица «Правды», 64а,

на перекрёстке улиц Горького и Академика Павлова,

на перекрёстке улиц Смоленской и пр. Фрунзе.

Ранее Telegraf.news писал, что на предприятии «Минскреклама» показали, как планируют украсить столицу к Новому году. Так, на Октябрьской площади пообещали обустроить усадьбу Деда Мороза, организовать выставку световых ретрооткрыток и настоящий еловый лес. Кроме того, в Минске запланировали установить 27 новогодних деревьев, а также стеклянные тумбы и многое другое.

Ретрооткрытки, 27 ёлок и стеклянные тумбы. В «Минскрекламе» показали, как украсят столицу к Новому году