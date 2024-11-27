Подорожают ли к Новому году икра, конфеты и мандарины? В МАРТ Беларуси дали прогноз

Опубликовано: 27.11.2024 20:08 , Обновлено: 27.11.2024

Начальник управления организации торговли и общественного питания МАРТ Беларуси Наталья Мельникова спрогнозировала, подорожают ли в стране к Новому году икра, конфеты и мандарины. По её словам, в ведомстве активно "мониторят ценообразование" и "нарушений практически нет". Однако есть несколько "но".

Икра

По словам Мельниковой, когда продукт не белорусского производства, ограничить себестоимость в МАРТ не могут. В ведомстве лишь пообещали “более предметно смотреть на цены”, которые формируют импортёры и объекты торговли. Согласно субъективному прогнозу представителя МАРТ, в этом вопросе “нарушений не будет”.

“Массовая продажа икры ожидается в декабре, тогда мы сможем больше уделить этому внимание. А что касается белорусских производителей, цена формируется согласно постановлению №713”, — коротко ответила Наталья Мельникова.

Между тем, ещё в октябре текущего года глава Рыбного союза России Александр Панин сообщил о резком подорожании в РФ красной икры. По его словам, несмотря на завершение лова, цены в октябре уже выросли до 25%, а к Новому году могут подняться ещё на 10%. Как утверждает специалист, это связано с ростом спроса на фоне “плохого нерыбного года”.

Исходя из того, что вся красная икра на белорусских полках — исключительно российского производства (кроме имитации), можно сделать вывод о том, что и в Беларуси цены на этот продукт станут выше.

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Новогодние подарки

Что касается конфет, то, по словам Мельниковой, кондитерские изделия попадают под действие постановления Совета министров о ценовом регулировании и на них распространяется “определённая торговая надбавка”. Это значит, что торговля не имеет права поднимать цену выше, чем это установлено постановлением №713, передало информагентство “БелТА”.

“Анализ цен на новогодние подарки по сравнению с прошлым годом показал, что изменения фактически меньше чем на 1 рубль. Даже не на все новогодние подарки установлена максимальная торговая надбавка. С конфетами то же самое. Если и идёт повышение цен, то за счёт роста стоимости какао-бобов, но это незначительное повышение”, — заявила представитель МАРТ.

При этом в сентябре мы рассказывали, что, согласно данным Белстата, стоимость шоколада за год выросла на 19,38%, а шоколадных конфет — на 19,43%. Между тем в “Белгоспищепроме” также заверили, что на Новый год белорусы смогут приобретать эти кондитерские изделия по “доступной цене”.

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Мандарины

По мнению всё той же Натальи Мельниковой, цены на мандарины в этом году “будут не выше уровня прошлого года”. А если и будут, то, заверила она, “по крайней мере ненамного”. Специалист заявила, что не ждёт подорожания, а с учётом “расширенных акций и распродаж” — так и вовсе.

При этом поставщики фруктов на днях озвучили неутешительный прогноз: традиционного снижения цен на один из главных символов Нового года — мандарины — в этом году можно не ждать. Наоборот, в России к концу года эксперты спрогнозировали 30%-ное повышение цен на фрукт.

В Беларуси, как показал анализ цен по официальным данным Белстата, стоимость цитрусовых за год уже выросла на 23%. Если в октябре 2023 года (Белстат фиксирует среднюю цену на апельсины, лимоны, мандарины и клементины) кило в среднем продавали за 6,74 рубля, то в октябре 2024 года уже по 8,33 рубля.

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Ранее Telegraf.news писал, что Наталья Мельникова озвучила “примерные розничные цены” на живые ёлки в этом году. По её словам, в текущем сезоне запланировано проведение 590 ёлочных базаров, где цены на деревья, как и всегда, будут варьироваться от их высоты.

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