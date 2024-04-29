«За эти деньги можно накормить всю семью» - Видео с мороженым из торгового центра в Минске разделило пользователей TikTok на два лагеря

🎥 Видео

Опубликовано: 29.04.2024 16:49 , Обновлено: 29.04.2024

Видео с приготовлением фирменного мороженого в одном из торговых центров Green в Минске вызвало бурную реакцию у пользователей белорусского сегмента соцсети TikTok. Зрители в буквальном смысле разделились на два лагеря - тех, кто считает, что заплатить 10 рублей за порцию мороженого - это слишком дорого, и тех, кто посчитал это приемлемой ценой, ведь мороженое "не простое".

Речь идёт о фирменном мороженом, которое делают в торговом центре прямо на глазах у покупателя из молочной смеси, которую охлаждают на специальном столе и “вымешивают” кулинарными шпателями. К мороженому также добавляют кусочки свежих ягод, ягодное пюре, после чего сворачивают застывающее мороженое в трубочки и подают в стаканчике, украшая мармеладками и палочкой Twix.

По сути, покупатель платит 10 рублей не только за 150 г мороженого, но и за целое кулинарное представление, устроенное специально для него. Маленькие дети, как отметила автор видео, от такого “в восторге”.

Тем не менее, среди тысячи комментариев нашлось большое количество тех, у кого зрелище вызвало не восторг, а удивление и даже возмущение. Чаще всего зрителей не устраивала цена, которую многие посчитали неоправданно высокой.

“В смысле “всего 10 рублей?!” По вашему это дешево за мороженое?”, - удивилась комментариям автора видео одна из зрительниц.

“За эти деньги можно купить приличный кусок мяса и накормить всю семью. А здесь мороженого на один зуб”, - поддержала её другая пользовательница соцсети.

“10 рублей белорусских??? За 150 гр это очень дорого, очень”, - написала ещё одна.

Впрочем, нашлись и те, кто встал на сторону автора видео, отметив, что “от купленного куска мяса мороженое не перехочешь”, а такую подачу мороженого расценили как “очень необычную” и “залипательную”.