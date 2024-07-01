Похоже на сорбет, но без сахара. В Беларуси начали выпускать «безвредное для фигуры» мороженое. Где искать?

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Опубликовано: 01.07.2024 09:03 , Обновлено: 01.07.2024

Белорусская компания "Молочный мир" объявила о запуске в производство первого в стране порционного протеинового мороженого. По словам производителя, эта "белковая бомба" не окажет никакого вреда фигуре и идеально подойдёт для тех, кто следит за питанием и придерживается здорового образа жизни, поскольку в составе лакомства нет сахара.

Мороженое под торговой маркой Active Protein, как подчеркнул производитель, на содержит никаких генетически модифицированных организмов, красителей и консервантов, а при его изготовлении “используются только натуральные ингредиенты”. В его составе нет сахара, а соотношение белков, жиров и углеводов наверняка порадуют тех, кто ведёт активный образ жизни. В 100 граммах такого мороженого содержится:

12 грамм белка,

3 грамма жиров,

7 граммов углеводов.

Несмотря на отсутствие сахара в составе, по словам производителя, мороженое имеет сладковатый вкус и нежную текстуру, похожую на сорбет. Слова производителя подтверждают отзывы в соцсетях от тех, кто уже успел попробовать новинку.

“Пробовала с клубникой, понравилось? Не сладкое, холодненькое, самое то на жару”, - написала одна из пользовательниц соцсети Instagram.

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Кстати, найти мороженое сейчас можно в фирменных магазинах “Молочного мира”. Они есть в таких городах, как Гродно, Скидель, Щучин и Дятлово. Впрочем, производитель пообещал, что в скором времени начнёт поставки в крупные торговые сети, так, чтобы попробовать “белковую бомбу” смогли и жители других регионов Беларуси.

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[link href=“https://www.instagram.com/reel/C8zFp_PoDZ9/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading” style=“font-family: Arial,sans-serif; font-style: normal; font-weight: normal; line-height: 17px; text-decoration: none;” target=“_blank” rel=“noopener”] Публикация от Молочный Мир (@molochnyimir) [/link]

Отметим, что прошлым летом этот же производитель порадовал белорусов другой полезной новинкой - безлактозным мороженым. Оно позволило насладиться главным летним лакомством даже тем, у кого непереносимость лактозы.

Как на самом деле и из чего делают мороженое? Всем белорусам нужно смотреть на это в составе

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[link href=“https://www.instagram.com/reel/CvHzc4VoC40/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading” style=“font-family: Arial,sans-serif; font-style: normal; font-weight: normal; line-height: 17px; text-decoration: none;” target=“_blank” rel=“noopener”] Публикация от Молочный Мир (@molochnyimir) [/link]