Доктор Комаровский рассказал, как правильно есть мороженое на жаре
Известный доктор объяснил, что если кушать мороженное неправильно, то тем самым можно навредить организму. Евгений Комаровский рассказал, как есть эту сладость правильно.
“Представьте. Жара. Вы потный. И вот вы берете мороженное, начинаете его есть, глотать большими кусками, чтобы холодное мороженное попадало прямо в желудок”, - говорит доктор.
Не ешьте эти продукты. Что делать, если вас часто мучают головные боли?
“Как только холодное мороженное попадает в желудок, организм начинает беречь тепло. Вы сразу заметите, что прекратили потеть. То есть мгновенная реакция на большой кусок холодного, которое вы съели, будет прекращение потоотделения. А это в условиях жары опасно!”, - предупреждает Комаровский.
Он пояснил, как правильно кушать мороженное: “Мороженное нужно не глотать, а мороженным нужно наслаждаться. Откусывать кусочек, согревать его в полости рта, и только после этого заглатывать. Тогда это будет вам за счастье, я вам это всячески рекомендую”.
«Раньше такого не видели» — Американские ученые представили «идеальное» лекарство от ожирения? Когда в продаже?