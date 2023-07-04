Доктор Комаровский рассказал, как правильно есть мороженое на жаре

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Опубликовано: 04.07.2023 18:49 , Обновлено: 04.07.2023

Известный доктор объяснил, что если кушать мороженное неправильно, то тем самым можно навредить организму. Евгений Комаровский рассказал, как есть эту сладость правильно.

“Представьте. Жара. Вы потный. И вот вы берете мороженное, начинаете его есть, глотать большими кусками, чтобы холодное мороженное попадало прямо в желудок”, - говорит доктор.

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“Как только холодное мороженное попадает в желудок, организм начинает беречь тепло. Вы сразу заметите, что прекратили потеть. То есть мгновенная реакция на большой кусок холодного, которое вы съели, будет прекращение потоотделения. А это в условиях жары опасно!”, - предупреждает Комаровский.

Он пояснил, как правильно кушать мороженное: “Мороженное нужно не глотать, а мороженным нужно наслаждаться. Откусывать кусочек, согревать его в полости рта, и только после этого заглатывать. Тогда это будет вам за счастье, я вам это всячески рекомендую”.

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