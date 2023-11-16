"Нулевые потребители" изменили поведение магазинов по всему миру и даже в Беларуси. Проверьте себя на 4 критерия. Возможно, вы один из них?

Опубликовано: 16.11.2023 11:32 , Обновлено: 25.04.2025

Согласно исследованию агентства McKinsey Consumer Pulse Survey, прогнозирование и реагирование на потребности «нулевых потребителей» является одной из серьезных проблем, с которыми сегодня сталкиваются европейские компании. Движение нулевого потребления пустило свои корни и в Беларуси.

Чем нулевой потребитель отличается от обычного? Есть четыре особенности их поведения.

По мнению сторонников философии Zero Waste, неограниченное потребление неизбежно закончится катастрофой (из-за ограниченности мировых ресурсов), и единственный способ предотвратить ее — изменить образ жизни. В первую очередь, покупать только то, что действительно необходимо. Во вторую — стараться снизить количество отходов за счёт вторичного использования.

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Что касается их поведения в магазинах, то во-первых, нулевые потребители хотят, чтобы акции и скидки ритейлеров офлайн и онлайн были последовательными и непрерывными. Все дело в том, что такие потребители, согласно недавнему опросу McKinsey Consumer Pulse, покупают продукты питания через большее количество каналов, чем когда-либо прежде, а значит ищут более выгодные предложения все чаще.

Во-вторых, “нулевой потребитель” хотя и экономит в одних категориях, зато тратит больше денег в других. Такое экономическое и расточительное поведение оказывает давление на бренды средней ценовой категории, поскольку потребители одновременно обращаются и к более дешевым, и более роскошным брендам.

Например, в Китае 81% респондентов говорят, что планируют покупать меньше или перейти на более дешевые бренды в таких категориях, как мебель и товары для дома, но при этом 69% заявляет, что без колебаний потратит большие суммы денег на определенные впечатления и продукты, включая ресторанные обеды, путешествия, одежду и фитнес.

В-третьих, у таких покупателей нулевая лояльность к торговым сетям и брендам. Такое поведение усугубилось во время пандемии COVID-19, когда многие любимые продукты стали недоступны, некоторые потребители попробовали новые, а затем продолжили это делать, навсегда изменив свое поведение во время покупок.

Ещё одной, четвертой, отличительной чертой “нулевых потребителей” стала забота о ценностях. В частности, таких покупателей волнуют здоровье, экологичность, происхождение и прозрачность производства. Они все чаще обращаются к брендам, предлагающим экологически чистые, но доступные продукты.

Итак, вы можете считать себя “нулевым потребителем”, если вы:

Покупаете товары часто в разных магазинах,

Сильно экономите на чем-то для вас маловажном, но одновременно можете потратить большую сумму на что-то другое,

Вы не лояльны к каким-то определенным брендам,

Заботитесь о здоровье и устойчивом развитии (хотя не всегда готовы платить за это, главное иногда думать, как мужчины о древнем Риме).

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По данным агентства McKinsey, наиболее дальновидные ритейлеры находят способы более активно участвовать в повседневной жизни потребителей. Они выходят за рамки простой продажи продуктов и становятся частью (или создают) экосистемы, которая предоставляет потребителям продукты, услуги и даже впечатления.

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Например, пользователи некоторых фирменных приложений торговых сетей могут не только делать покупки, но и заказывать доставку еды, заказывать спа-процедуры, вызывать такси, играть в игры и заниматься множеством других занятий. В той или иной степени такие гиганты, как Amazon, Walmart, Tesco, Nike и Shopee создают «экосистемы», пытаясь занять больше места в жизни своих клиентов.

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