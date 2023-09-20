Как часто мужчины думают о Римской империи? Вот почему этот вопрос всполошил TikTok
В TikTok регулярно появляются различные тренды, смешные и часто странные. В последнее время пользовательницы массово начали спрашивать своих мужей, парней или знакомых мужчин, как часто те думают о Римской империи. Почему их ответы так всполошили соцсеть?
Дело в том, что, женщины из самых разных стран получают ответ, который они не ожидали: “пару раз в день”, “раз в неделю”, “раз в несколько месяцев” и т.д.
То есть, судя по многочисленным видеороликам в TikTok, какая-то часть мужчин действительно регулярно думает о Римской империи, как бы странно это ни звучало для некоторых женщин.
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“У моего парня нет TikTok, так что это не фейк. Он говорил мне об этом пару раз в неделю и начинал говорить о каких-то пустяках. Я была в шоке”. — написала пользовательница под одним из видео.
“Мой ответил, что регулярно, и теперь я слушаю о самой важной империи в истории человечества, которая сформировала сегодняшнюю цивилизацию», — добавила другая.
«Я у своего тоже спросила. Не знаю, нас обманывают или что», — сообщила еще одна.
[link href=“https://www.tiktok.com/@nzavarka?refer=embed” title=“@nzavarka” target=“_blank” rel=“noopener”] @nzavarka [/link]девочки, они реально все с одного завода ?✍️[link href=“https://www.tiktok.com/music/оригинальный-звук-7279317030292015873?refer=embed” title=”♬ оригинальный звук - zavarka?” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ оригинальный звук - zavarka? [/link]
[link href=“https://www.tiktok.com/@muffff_?refer=embed” title=“@muffff_” target=“blank” rel=“noopener”] @muffff [/link] что у мужчин происходит вообще?.. [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%80%D0%B5%D0%BA?refer=embed” title=“рек” target=“_blank” rel=“noopener”] #рек [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8?refer=embed” title=“рекомендации” target=“_blank” rel=“noopener”] #рекомендации [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/fyp%E3%82%B7?refer=embed” title=“fypシ” target=“_blank” rel=“noopener”] #fypシ [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/fyp?refer=embed” title=“fyp” target=“_blank” rel=“noopener”] #fyp [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/fyr?refer=embed” title=“fyr” target=“_blank” rel=“noopener”] #fyr [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F?refer=embed” title=“римскаяимперия” target=“_blank” rel=“noopener”] #римскаяимперия [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/music/Hi-7096642484738640683?refer=embed” title=”♬ Hi - temoc” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ Hi - temoc [/link]
Кстати, мы также спросили знакомых мужчин, как часто они думают о Римской империи. Один из них ответил, что “раз в несколько месяцев”. Другой сказал:
«Словил себя на мысли, что хотя бы раз в неделю вспоминаю про Римскую империю. Там же столько интересного. Устройство государства, армии, завоевания. Последствия для Европы. Римская империя — это же круто».
Он также привел пример, о чем именно вспоминал последний раз: «Первые паровые механизмы придумали в Римской империи. Потом они появились только в 18-м веке. Т.е. как так вышло, что человечество потеряло почти 2000 лет?»
Однако цель и смысл тренда все еще не до конца понятен. Если судить по роликам, то женщины практически не думают о Древнем Риме. Но вот как объяснил это явление один из мужчин:
[link href=“https://www.tiktok.com/@vzglyadavtora?refer=embed” title=“@vzglyadavtora” target=“_blank” rel=“noopener”] @vzglyadavtora [/link] Как часто ты думаешь про римскую империю: поднаготная тренда в англоязычном тикток [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F?refer=embed” title=“римскаяимперия” target=“_blank” rel=“noopener”] #римскаяимперия [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4?refer=embed” title=“тренд” target=“_blank” rel=“noopener”] #тренд [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BA?refer=embed” title=“тикток” target=“_blank” rel=“noopener”] #тикток [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/romanempire?refer=embed” title=“romanempire” target=“_blank” rel=“noopener”] #romanempire [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/howoftendoyouthinkaboutrome?refer=embed” title=“howoftendoyouthinkaboutrome” target=“_blank” rel=“noopener”] #howoftendoyouthinkaboutrome [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/music/оригинальный-звук-7279994026902817542?refer=embed” title=”♬ оригинальный звук - Автор” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ оригинальный звук - Автор [/link]
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Факты о Римской империи
Раз уж тренд зашел так далеко, вот немного информации о Древнем Риме.
Римская империя, по-латыни Imperium Romanum, действительно является колыбелью европейской цивилизации. Это было древнее государство, занимавшее территорию Средиземного моря. Образовалось оно в результате преобразования ранее существовавшей Римской республики в монархию. Принято считать, что начало Римской империи относится к 27 году до нашей эры. В это время Гай Октавий получил от сената титул Августа и стал, таким образом, самым главным лицом во главе государства.
Вначале формой правления был так называемый принципат. Формально он был основан на предыдущей системе, но именно император осуществлял верховную власть над должностями республики и верховодил армией. При императорах Диоклетиане и Константине правление переросло в доминат, причем положение императора усилилось.
Основной и самой крупной тактической единицей древнеримской армии были римские легионы. Они были эквивалентом современных дивизий. Состояли преимущественно из тяжеловооруженной пехоты. Легион в прямом смысле слова означает “воинская повинность”. На заре существования Римской империи этот термин использовался для обозначения всей римской армии, т.е. всех мужчин, призванных к оружию. На протяжении многих сотен лет в ней могли служить только римские граждане. В походах легионов, в свою очередь, участвовали и ремесленники: плотники, инженеры, каменщики - в роли вспомогательных войск.
К слову, сейчас Римская империя повсеместно проникла в поп-культуру и средства массовой информации. Возможно, вы не так часто задумываетесь о Римской империи, но вы наверняка видели фильм “Гладиатор” (кстати, в 2024 году должен выйти фильм “Гладиатор-2”). Даже “Игра престолов” заимствовала сюжеты из Римской империи.
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