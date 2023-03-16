Почему в магазинах надо опускать взгляд? 5 советов экспертов, как белорусам перехитрить торговые сети

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Опубликовано: 16.03.2023 12:18 , Обновлено: 16.03.2023

Современные маркетологи в крупных торговых сетях активно используют нехитрые приемы психологического влияния, убеждения и даже манипулирования, чтобы стимулировать посетителей покупать больше товаров. Эксперты предложили изучить маленькие хитрости, к которым прибегают владельцы супермаркетов и перед которыми практически невозможно устоять.

Маркетинговая тактика любой торговой сети нацелена на получение максимальной прибыли, а вовсе не на то, чтобы клиент получил продукцию самого высокого качества с низкой торговой наценкой, отметило польское издание Pysznosci. Поэтому психологи советуют во время шопинга держать в уме следующие уловки магазинов, чтобы не разоряться на незапланированные покупки.

Не ведитесь на квазиоптовые предложения

Квазиоптовые предложения — это своего рода лекарство от галопирующей инфляции. “Купи 3, заплати за 2” - такие вывески есть в любом супермаркете. Как отмечают эксперты, этот психологический трюк просто обманывает мозг покупателя, убеждая его в том, что он заключает выгодную сделку. Однако чаще всего предполагаемая прибыль минимальна или равна нулю из-за более высокой розничной цены продукта непосредственно перед этой “рекламной акцией”.

Возможно, вы и не заплатите больше, но и сэкономить при этом не получится, а супермаркет точно только что продал три продукта вместо одного.

Опустите взгляд

Расположение товаров на полках магазинов тоже не случайно. Как оказалось, самые дорогие товары выкладывают всегда на уровне глаз. Забежав после работы в магазин за покупками, у человека порой просто нет сил нагнуться до нижних полок. Владельцы супермаркетов это знают, поэтому именно посередине стеллажа размещают дорогие и брендовые продукты.

По словам психологов, этот метод работает на 100%. Специалисты подчеркнули, что на полках на уровне глаз могут находится не только самые дорогие товары, но и товары с самой высокой наценкой. Именно от их реализации прибыль супермаркета зависит больше всего.

Не берите тележку

Тележки для покупок — изобретение 1930-х годов. Статистические исследования показали, что с момента изобретения размер стандартной тележки увеличился в несколько раз. Это произошло из-за учета простого психологического механизма клиентов: чувства удовлетворенности.

Если покупатель идет в магазин хорошенько “затариться” и, проведя в супермаркете немало времени, видит полупустую тележку, это вызывает у него разочарование. Психологи поясняют, что в этом случае человек начинает чувствовать, что его покупок не хватит и на два дня. Удовлетворение растет лишь по мере добавления новых продуктов.

Запоминайте расположение необходимых товаров

Сколько раз вам приходилось ходить по всему супермаркету , чтобы купить предметы первой необходимости? Эксперты утверждают, что это не совпадение, а одна из уловок магазина. Это делают, конечно, не для того, чтобы разозлить покупателя, а чтобы у него была возможность добавить в корзину продукты, которые он будет проходить по пути за хлебом или молоком.

Более того, некоторые супермаркеты намеренно осуществляют регулярные «перемещения» товаров.

Трюк «ВСЕГО 9,99 руб.»

Многие покупатели сегодня уверены, что старый трюк супермаркетов с ценами типа “9,99” на них больше не действует. Хотя о нем знают все, у ученых для покупателей плохие новости: подсознание все равно ведется на этот маркетинговый ход!

Специалисты говорят, что положительное восприятие таких цен связано с левым полушарием мозга и эмоциональным подходом к покупкам. Более того, по словам экспертов, даже размер шрифта, которым написана цена, имеет значение.