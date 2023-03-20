Белорусам стали продавать товары на акции дороже, чем до нее. Как объяснили в магазине?

Опубликовано: 20.03.2023 16:13 , Обновлено: 20.03.2023

В одной из белорусских торговых сетей покупатели заметили, что товар по акции оказался дороже, чем без нее. В магазине объяснили, почему так произошло.

Странную акцию заметили читатели Onliner в Prostore еще 12 марта. Магазин предложил акционную цену на набор из двух соусов — 6,14 BYN. Однако, если эти же продукты взять по отдельности за 2,71 и 2,82 рубля, то получится на 61 копейку дешевле — в 5,53 BYN.

Фото Onliner

Как объяснили в магазине?

В торговой сети рассказали изданию, что устанавливали цены с учетом постановления Совмина №713 «О системе регулирования цен», а также проведения акции на соусы по отдельности одновременно с отсутствием акции на набор соусов.

По словам представителей Prostore, согласно постановлению Совмина, «максимальная торговая надбавка на указанные товары может составлять не более 30%».

В то же время, согласно части 3 пункта 16 постановления, объяснили в сети, «новая розничная цена на товар возникает в момент его прихода к субъекту розничной торговли от поставщика такого товара (как в сторону увеличения, так и уменьшения), при этом основной обязанностью субъектов розничной торговли является соблюдение требования постановления».

То есть магазины должны снижать цену вслед за стоимостью, которую снизил поставщик товаров, потому что в противном случае магазин «превысит размер установленной предельной торговой надбавки».

«В данном случае соусы, которые продаются раздельно, поступили от поставщика по сниженной цене, в это время новых поступлений наборов не было, поэтому цена на них оставалось прежней. Отсюда и ситуация, когда два продукта по отдельности можно было купить дешевле, чем набор», — заявили в Prostore.

И добавили, что стоимость на набор соусов установили, согласно постановлению — «к цене поставщика была применена торговая надбавка в пределах норм, установленных постановлением».

После этого магазин согласовал с поставщиком акцию на отдельные соусы. Они «поступили 9 марта по сниженной цене от поставщика, как итог 9 марта были сформированы розничные цены».

Тем временем, так как с 9 по 12 марта не было нового поступления набора соусов, цена на него осталась прежней.

Подробнее читайте по ссылке.

Белорусам предложили платить на 6% больше за яйца

Ранее Телеграф писал, что в одном из белорусских магазинов покупатели заметили странность: при покупке десятка яиц в чеке появилось две цены.

Белорусам предложили платить на 6% больше за яйца. Но это не налог