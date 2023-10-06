Зачем класть обёртку от масла в морозилку? Этот трюк поможет в самый нужный момент

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Опубликовано: 06.10.2023 14:07 , Обновлено: 06.10.2023

Все выбрасывают обёртку от сливочного масла, как только в ней не останется ни одного значимого кусочка масла. Однако один трюк подскажет вам, как не тратить этот продукт впустую, который в наши дни стоит все дороже.

Сливочное масло - один из тех продуктов, которые значительно выросли в цене за последние пару-тройку лет. Если в августе 2022 года килограмм сливочного масла стоил в среднем 21,46 рубля, то уже в 2023 году его цена достигла 23,09 рубля. А ведь мы ещё помним времена (2021 год), когда масло, по данным Белстата, можно было купить по цене 17,86 рубля и даже 16,90 (2020 год). Всего за три года этот обязательный на всех кухнях продукт вырос в цене на 36,6%.

Это реальность, к которой белорусы привыкли. Однако, если вы не хотите тратить впустую даже немного драгоценного масла, воспользуйтесь нашим трюком. Сложите фольгированную обертку и положите в морозилку. Когда вы прочитаете в рецепте «смажьте противень жиром», все, что вам нужно сделать, это достать из холодильника пачку и использовать остатки, которых осталось довольно много для смазки противня.

Ноль отходов

Этот простой трюк с обёрткой масла - не “хитрость бедных”, а согласуется с жизненной философией, популярной по всему миру, под названием “Ноль отходов” (Zero Waste). Согласно ей, когда мы идем в магазин за продуктами, мы поддаемся давлению рекламы и хитростям ритейла и покупаем гораздо больше, чем нам нужно. В конце концов, большая часть еды (чёрствый хлеб, прогорклое масло, отстатки колбасы и сыра) незаметно оказывается в мусорном ведре, а мы теряем свои кровно заработанные деньги.

По мнению сторонников философии Zero Waste, неограниченное потребление неизбежно закончится катастрофой (из-за ограниченности мировых ресурсов), и единственный способ предотвратить ее — изменить образ жизни. В первую очередь, покупать только то, что действительно необходимо. Во вторую — стараться снизить количество отходов за счёт вторичного использования.

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