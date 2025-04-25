«Не всё решается деньгами» — Узнали, каких работников ищут на «АТЛАНТе». Как мотивируют новичков?

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Опубликовано: 25.04.2025 08:47 , Обновлено: 05.08.2025

Проблема дефицита кадров, которая наблюдается в Беларуси не первый год, не обошла стороной ни малые предприятия, ни промышленные гиганты страны. Как удаётся закрывать вопрос и что кроме зарплаты может серьёзно мотивировать работников, особенно, молодых, оставаться на производстве, журналисты Telegraf.news спросили у топ-менеджеров ЗАО «АТЛАНТ».

“Предложений больше, чем запрос на трудоустройство”

Дефицит кадров в экономике финансовые обозреватели и аналитики неизменно называют в числе главных причин, которые подталкивают вверх зарплаты белорусов.

Так, специалисты Евразийского банка развития (ЕАБР) в еженедельном макроэкономическом обзоре от 31 марта констатировали, что белорусские работодатели сейчас предлагают больше вакансий, а спрос на рабочую силу в стране сохраняется на стабильно высоком уровне.

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Это подтвердил в интервью журналистам Telegraf.news и генеральный директор ЗАО «АТЛАНТ» Дмитрий Харитончик. «Действительно, сегодня у нас предложений больше, чем запрос на трудоустройство. Сегодня каждое промышленное предприятие борется и заинтересовано в привлечении новых кадров», - заявил руководитель завода.

[info_b] Харитончик Дмитрий Иванович - выпускник Белорусской государственной политехнической академии и Академии управления при Президенте Республики Беларусь. Прошел путь от оператора станков до заместителя гендиректора БелАЗа по качеству. В разные годы занимал пост председателя парламентской Комиссии по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи, замглавы Могилевского облисполкома, председателя Могилевского областного Совета депутатов и заместителя Министра промышленности. С 2024 года стал генеральным директором ЗАО «АТЛАНТ» и директором Минского завода холодильников.[/info_b]

Гендиректор ЗАО «АТЛАНТ» Дмитрий Харитончик. Фото: Telegraf.news/Алексей Смоленский

Поскольку покупательский спрос на холодильники носит ярко выраженный сезонный характер (летом спрос и, соответственно, продажи неизменно растут, а в период с октября по апрель – снижаются), то и производство под него подстраивается. В июле-августе объём производства на «АТЛАНТ» возрастает сразу в полтора раза. С учётом этой сезонности, потребность в рабочих руках у «АТЛАНТ» к лету также возрастает, поэтому для молодёжи это прекрасный вариант сезонной подработки на время летних каникул в университете.

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Предприятие каждый год активно привлекает к производству студенческие отряды. Буквально за два летних месяца, по словам заместителя гендиректора по управлению качеством Руслана Барановского, через предприятие проходит полноценный коллектив в 400-500 человек.

Причём о студентах на «АТЛАНТ» руководство отозвалось с теплотой, как о в большинстве своём целеустремлённых и трудолюбивых работниках.

«Они динамично нацелены на то, что им надо работать. Многие хотят научиться. Они вступили в отряд специально, чтобы работать», - отметил Руслан Барановский.

Заместитель гендиректора по управлению качеством ЗАО "АТЛАНТ" Руслан Барановский.Фото: Telegraf.news/Алексей Смоленский

“Нужно просто пройти адаптацию”

При этом, как пояснил гендиректор «АТЛАНТ», специализированное образование далеко не всегда является обязательным условием для приёма на работу.

«К примеру, на сборочной линии каких-то специфических навыков не требуется. Нужно просто пройти процедуру адаптации. Мы всячески содействуем и сопровождаем новых работников, закрепляем за ними опытных работников для того, чтобы они взяли над ними шефство, и чтобы процесс адаптации был максимально быстрый и максимально комфортный для новых работников», - пояснил Дмитрий Харитончик.

Фото: Telegraf.news/Алексей Смоленский

При этом, как отметил в свою очередь Руслан Барановский, простота работы на конвейере может быть обманчивой. Такой труд требует определённого психологического настроя.

«Работа на конвейере – это интенсивный и монотонный труд. Каждые 35-40 секунд выполняется одна и та же технологическая операция. Это требует особой подготовки - на уровне подсознания, моральных, каких-то своих дисциплинарных тренингов», - пояснил топ-менеджер.

По его словам, бывают случаи, когда новички не выдерживают стресса и в течение первой же смены понимают, что такая работа не для них.

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Для того, чтобы помочь новым работникам адаптироваться на новом месте, как рассказал Руслан Барановский, их подготовка начинается за несколько дней до того, как они непосредственно приступят к выполнению своих прямых обязанностей. Для новых работников проводят инструктаж в центре корпоративных мероприятий, там же знакомят их с непосредственным руководством – мастерами, бригадирами, начальниками участка. Налаживают социальные связи с новым коллективом - обмениваются контактами, телефонами, чтобы уже приступив к работе на эти моменты не отвлекаться.

Фото: Telegraf.news/Алексей Смоленский

Когда же новичок становится на конвейер, за ним закрепляют опытного работника, который помогает освоить определённую производственную операцию. По словам заместителя гендиректора, такая система наставничества и индивидуальной поддержки на первых этапах работы хорошо зарекомендовала себя и позволила эффективно обучать новичков без ухудшения качества производства.

“Всем хотелось бы больше”

Для наставника в этой ситуации также предусмотрена некоторая материальная мотивация. Но, по словам Руслана Барановского, не всегда решающее значение играет именно бонусное вознаграждение.

«Не всё решается деньгами. Важны и подходы, и процесс дальнейшего взаимодействия между нанимателем и работником, поддержка коллектива», - пояснил топ-менеджер.

Что касается заработной платы на «АТЛАНТ», то, по словам Дмитрия Харитончика, она на предприятии «на уровне аналогичных производств».

«Конечно, я понимаю, что всем хотелось бы больше. И по возможности мы, конечно, поддерживаем своих сотрудников», - отметил гендиректор.

Фото: Telegraf.news/Алексей Смоленский

Так, в прошлом году, по его словам, было принято решение повысить уровень зарплат технических специалистов, то есть конструкторов и технологов. Именно эти специалисты на производстве, по словам руководства «АТЛАНТ», всегда в цене.

«Потому что всё-таки мы - производство полного цикла, начиная от разработки, постановки на производство и собственно производства. Стараемся поддержать конструкторов, технологов, чтобы они не думали, об уровне заработка, а сосредотачивались именно на разработке новых видов изделий, на развитии нашего продукта», - пояснил Дмитрий Харитончик.

Фото: Telegraf.news/Алексей Смоленский

Какие вакансии открыты на “АТЛАНТ”?

Журналисты Telegraf.news изучили вакансии в Государственной службе занятости (ГСЗ), открытые ЗАО «АТЛАНТ». Оказалось, что их, действительно, немало - 238 предложений. Среди них есть и предложения подработки на 0,25 ставки, например, кладовщика, грузчика или уборщиц с весьма скромными зарплатами - от 225 рублей .

Однако, большинство вакансий всё же - это рабочие специальности с зарплатами, приближенными к средней по отрасли. К примеру, газосварщикам на предприятии, согласно информации, размещённой на портале ГСЗ, готовы платить 2000–2200 рублей, токарям - 2 000–2 300 рублей, наладчикам оборудования - от 2050 до 2950 рублей в зависимости от цеха.

[info_b]Согласно официальным данным Национального статистического комитета, номинальная начисленная среднемесячная заработная плата в сфере производства готовых изделий в марте 2025 года составила 2532 рубля.[/info_b]

До 19 тыс. рублей. Посмотрели, где белорусам предложили самые высокие зарплаты в конце апреля

Нашли в перечне вакансий на “АТЛАНТ” и любопытную творческую специальность - художника-конструктора в отдел главного конструктора. Заработную плату на условиях постоянной занятости такому специалисту с высшим образованием и как минимум трёхлетним опытом работы предложили до 2829 рублей .

А самая высокооплачиваемая вакансия “АТЛАНТ” на ГСЗ - начальника бюро системы автоматизированного проектирования в управление информационных технологий. Ему готовы платить от 2350 до 3500 рублей , но и требования к будущему руководителю структурного подразделения, разумеется, узкоспецифические.

Кстати, “начальственных” вакансий на “АТЛАНТ” в ГСЗ мы нашли немало - от начальника цеха с зарплатой в 2200–2900 рублей до директора в физкультурно-оздоровительный комплекс предприятия с зарплатой в 2000–2550 рублей.

Ранее Telegraf.news сообщил, что мартовская статистика Белстата по зарплатам показала, что в первом весеннем месяце в разрезе по видам экономической деятельности в Беларуси сменились лидеры. Айтишников, которые чаще других оказываются на первом месте по зарплатам, в марте потеснили специалисты одной сферы транспортной деятельности.

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