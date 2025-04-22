До 19 тыс. рублей. Посмотрели, где белорусам предложили самые высокие зарплаты в конце апреля

Опубликовано: 22.04.2025 14:45 , Обновлено: 22.04.2025

В настоящее время в Государственной службе занятости (ГСЗ) открытыми числятся почти 120 тыс. вакансий по всей стране. По некоторым из них работодатели предлагают зарплаты на порядок выше средней по стране. Журналисты Telegraf.news изучили вакансии, размещённые в общей базе, и посмотрели, какие требования предъявляют к кандидатам с самыми высокими зарплатами.

[info_b]Согласно данным Национального статистического комитета, номинальная начисленная средняя зарплата белорусов в феврале 2025 года (более свежих официальных данных пока нет) составила 2428,1 рубля. В Минске этот показатель традиционно несколько выше - 3309,1 рубля.[/info_b]

Проанализировав вакансии в базе ГСЗ, мы выяснили, что предложений с зарплатой выше среднего там немало. Разумеется, платить впечатляющие воображения среднестатистического белорусского рабочего готовы не каждому, а лишь тем, кто соответствует определённым критериям, подтверждающим профессионализм и наличие специфических знаний и навыков у соискателей.

Так, на самые высокие предложения по зарплатам могут рассчитывать белорусские IT-специалисты. Кстати, именно у них, по данным Белстата, в феврале были самые высокие средние зарплаты - 5845,2 рубля. Впрочем, некоторые компании предлагают айтишникам зарплаты, кратно выше даже этого среднего показателя по отрасли. Так, одна финансово-инвестиционная компания подыскивает себе инженера-программиста для администрирования облачной платформы и настройки конвейеров непрерывной интеграции и доставки. Специалисту с высшим образованием и минимум трёхлетним стажем работы готовы платить от 10 до 19 тыс. рублей .

В десятке самых высокооплачиваемых вакансий большинство - именно IT-профиля. Зарплаты программистов и инженеров-программистов во всех случаях там стартуют от 10 тыс. рублей, а верхняя планка (если не учитывать выше указанную вакансию) достигает 17 тыс. рублей .

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Из этой череды требующихся айтишников в десятке самых оплачиваемых выбиваются две не связанных с программированием вакансий. Первая - это специалист по работе с клиентами . Вакансия привлекательна возможностью гибкого графика, дистанционной работы и, разумеется, немалой зарплатой - от 9 до 12 тыс. рублей . Обязательным требованием к кандидату помимо высшего образования и 5-летнего стажа работы является также свободное владение английским языком.

Аналогичные требования предъявил другой работодатель по второй вакансии - менеджер по развитию в белорусское представительство одной швейцарской компании. Там кандидату с глубокими знаниями фармацевтического рынка Беларуси и понимание законодательства в сфере здравоохранения и нормативно-правовой практики готовы ежемесячно платить от 11 до 14,7 тыс. рублей .

Вторая десятка самых высокооплачиваемых вакансий в базе ГСЗ отличается большим разнообразием профессий. Помимо всё тех же программистов в списке также фигурируют как узко специфические профессии (например, командир воздушного судна в “Белавиа”, которому готовы платить от 8 до 18 тыс. рублей или мастер бурового участка на предприятии по строительству скважин с потенциальной зарплатой в 8400 рублей ), так и специалисты более широкого профиля.

Так, в топ-20 оказалось сразу две вакансии водителей . Одна - временная работа для водителя-международника с правами категории СЕ, которому логистическая компания пообещала зарплату в 8000–9300 рублей . Вторая - постоянная работа для водителя со средним специальным образованием, но обязательным опытом работы по Азии. Там кандидату готовы платить 8000–8700 рублей .

В числе топовых по зарплатам оказалась вакансия главного инженера на одно из ведущих белорусских нефтеперерабатывающих предприятий - ОАО “Нафтан”. Кандидату с высшим образованием и пятилетним стажем готовы платить там 8900 рублей в месяц.

Не многим меньше - до 8500 рублей - могут получить специалисты-механики с профессионально-техническим образованием в филиале “ЭМУ-5” ОАО “Белэлектромонтаж”. Там открыто сразу 11 вакансий техника по наладке и испытаниям, правда, работа предполагает командировки.

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