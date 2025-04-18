"Дорогой материал" — На заводе "АТЛАНТ" рассказали, что в стенках белорусских холодильников

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Опубликовано: 18.04.2025 11:41 , Обновлено: 05.08.2025

Вы когда-нибудь задумывались, из чего на самом деле сделан ваш холодильник? Журналистам Telegraf.news удалось удовлетворить любопытство — мы отправились на завод «АТЛАНТ» и заглянули туда, куда обычным покупателям вход закрыт. Специалисты не только объяснили, какой материал внутри стенок холодильника, но и рассказали, что значит «отдать его на органы».

Что внутри холодильника?

Оказывается, каркас холодильника - это не сплошной пластик или металл, как некоторые могут подумать. На заводе его борта сравнивают с термосом.

“Холодильник - это, по сути, термос. Он состоит из внутреннего и наружного шкафов, между ними 3-5 см пустоты, которые нужно заполнить пенополиуретаном - дорогим материалом. Его создают опытные химики в научных лабораториях”, - пояснил на линии производства Руслан Барановский, заместитель генерального директора по управлению качеством ЗАО “АТЛАНТ”.

[info_b]В пенополиуретан входят три компонента, которые тщательно смешиваются между собой: полиол, изоцианат и циклопентан. Основной — полиол. Циклопентан — это фактически бензин или вспениватель, который заставляет вещества взаимодействовать друг с другом. А для лучшего формирования основы добавляются катализаторы.[/info_b]

Процесс заливки холодильников пенополиуретаном. Фото: ЗАО "АТЛАНТ"















Заполняют пустоты между наружным и внутренним шкафами на участке заливки пенополиуретаном. Конструкция поступает прямиком в прогревочную камеру, так называемую печь. Там он примерно за 3-4 минуты нагревается до 45 градусов, чтобы наполнение теплоизолятором было максимально эффективным. А после окончания всех процессов автоматически выгружается и следует дальше по конвейеру на дальнейшую сборку.

К слову, отдельно пенополиуретаном заливают и двери холодильника, после чего они готовы для дальнейшей установки уплотнителя.

По истечении 24 часов все функции взаимодействия между элементами окончены - пенополиуретан внутри холодильника “схватился” и застыл. Может ли он износиться по принципу наполнителя в пуховике в процессе эксплуатации? На предприятии ответили: “Категорически нет”.

Руслан Барановский. Фото: Telegraf.news/Алексей Смоленский

Как проверяют, что холодильник хороший?

Насколько плотно холодильник заполнен пенополиуретаном, обычный потребитель никогда не узнает. Но от этого зависит качество работы техники в будущем.

“Если холодильник плотно наполнен, без пор и пустот - это гарантия, что наш “термос” сделан правильно - и чай в нем всегда будет холодным”, - привел понятную аналогию заместитель генерального директора ЗАО “АТЛАНТ” по управлению качеством Руслан Барановский.

Фото: Telegraf.news / Алексей Смоленский

На заводе “АТЛАНТ” также отметили, что загрузка подобной “начинки” - сложный технический спецпроцесс, контроль за которым происходит своеобразным “деструктивным” способом.

“Мы проверяем результат особым методом. Чтобы понять, что все сделано правильно, нужно разрушить. Все холодильники не уничтожишь, поэтому один образец отдаем “на органы”, как у нас говорят. Все происходит в собственной лаборатории “АТЛАНТ”, - рассказал Руслан Барановский.

Это выглядит так: залитый “шкаф” разрезают и смотрят, насколько равномерно он заполнен. А чтобы оценить, как ведет себя масса и что от нее ожидать, устраивают различные стресс-тесты.

Если все элементы соответствуют характеристикам - это гарантия функционирования холодильника на долгие годы вперед, объяснили на заводе “АТЛАНТ”.

Фото: Telegraf.news / Алексей Смоленский

Что показало “вскрытие”?

Увидеть вживую стресс-тесты по проверке качества холодильников журналистам Telegraf.news не удалось. Но интерес никуда не пропал, поэтому мы нашли отважного Петра Никитина, сотрудника одной из строительных компаний, который распорол “животы” советскому и современному аналогам и показал это на YouTube.

Он купил два нерабочих варианта и распилил их, чтобы сравнить, какой теплоизолятор использовали в 20 веке и сейчас. “Подопытных” не щадили. Первого “пустили под нож” старичка ЗиЛа. Вы удивитесь, что в его недрах.

Ранее Telegraf.news писал на тему, можно ли мыть обувь в стиральной машинке. Многие белорусы делают это из-за очевидного удобства. Ведь мало кому хочется заниматься грязной и утомительной работой руками при помощи щетки, особенно если речь идет о кроссовках. Но вредно это для бытовой техники или нет? С таким вопросом журналисты агентства обратились к специалистам отдела сервиса ЗАО “АТЛАНТ”. Оказалось, главная опасность не в песке.

«Коньки загружать не надо» — На заводе «АТЛАНТ» ответили, можно ли стирать обувь в стиральной машине