Белстат назвал, у кого из белорусов зарплаты в марте были выше, чем у айтишников

📊 Анализ

Опубликовано: 24.04.2025 14:25 , Обновлено: 24.04.2025

Национальный статистический комитет Беларуси (Белстат) поделился своими традиционными данными по зарплате в стране. В ведомстве привели цифры по получке в Минске, областях, разных сферах экономической деятельности в марте. Журналист Telegraf.news посмотрел, у кого, по информации Белстата, зарплаты в первом весеннем месяце были выше, чем у айтишников.

Средняя начисленная зарплата (то есть “грязными”) по стране в марте составила 2601,8 рубля, [link href=“https://www.belstat.gov.by/upload-belstat/upload-belstat-pdf/oficial_statistika/2025/zarplata-2503.pdf” target=“_blank” rel=“noopener”] поделилось [/link] данными ведомство. Для сравнения: в феврале этот показатель составил 2428,1 рубля. То есть, согласно данным Белстата, прирост за месяц - 173,7 рубля. Вот информация по столице и областям:

Минск - 3544,7 рубля (в феврале - 3309,1, то есть +235,6),

Брестская область - 2259,7 (в феврале - 2103, +156,7 рубля),

Витебская - 2143,1 (в феврале - 2011 рублей, +132,1),

Гомельская - 2302,3 (в феврале - 2169,7, +132,6),

Гродненская - 2275,5 (в феврале - 2118,7, +156,8),

Минская - 2635,3 (в феврале - 2442,7, +192,6 рубля).

Инфографика: Белстат

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В отдельной таблице на своем сайте Белстат [link href=“https://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/realny-sector-ekonomiki/stoimost-rabochey-sily/operativnye-dannye/o-nachislennoy-sredney-zarabotnoy-plate-rabotnikov/o-nachislennoy-sredney-zarabotnoy-plate-rabotnikov-respubliki-belarus-v-fevrale-2024-g/” target=“_blank” rel=“noopener”] поделился [/link] данными о начисленной среднемесячной зарплате в марте по разным отраслям экономики. Топ-3 выглядит так:

деятельность грузового воздушного транспорта - 8263,3 рубля,

рубля, информационные технологии и деятельность в области информационного обслуживания - 7937,7 ,

, вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг и страхования - 7562,2 рубля.

А меньше всего в марте, по информации ведомства, получили работники водного транспорта (1413,7 рубля), парикмахерских и салонов красоты (1489), а также библиотек, архивов, музеев (1557,5).

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