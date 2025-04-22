Зачем нюхать холодильник при покупке? На "АТЛАНТе" объяснили, какой запах должен насторожить

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Опубликовано: 22.04.2025 11:04 , Обновлено: 05.08.2025

Как еще в магазине понять, насколько хороший перед вами холодильник? Первым делом большинство смотрит на дизайн, функционал и цену, но этого мало. Эксперты минского завода "АТЛАНТ" считают, что технику также стоит понюхать. Журналисты Telegraf.news узнали, как по запаху отличить качественный товар от дешевой подделки.

Почему новые холодильники иногда пахнут химией?

Многие белорусы наверняка замечали едкий запах у только что купленной бытовой техники. Одних он настораживает и отталкивает, другие списывают все на новизну.

Тем временем специалисты отдела маркетинга и продаж “АТЛАНТ” уверены: “Если открываете разные варианты холодильников и чувствуете неприятный запах — это повод задуматься”.

“Его источник — резинки и пластик, качество которых не зависит от хранения. Даже если холодильник долго стоял в очень неприятном помещении, устройство закрыто, и запах извне никак не мог туда попасть”, — прокомментировала Валерия Погула, начальник управления маркетинга и организации продаж ЗАО “АТЛАНТ”.

По ее мнению, дело однозначно в заводе-производителе и материалах, которые тот использует.

Валерия Погула. Фото: Telegraf.news/Алексей Смоленский

Китай, Корея или экономия - кто виноват?

Чаще всего, говоря о низкокачественных материалах, речь идет про Китай, утверждают эксперты “АТЛАНТ”. Но с небольшой оговоркой.

“Есть хороший фабричный Китай, а есть подпольные цеха. Тем же нередко грешат и корейские бренды”, - отметила Валерия Погула.

Чтобы удешевить стоимость и увеличить прибыль, они используют дешевое сырье, констатировала она.

Фото: Telegraf.news/Алексей Смоленский

Как отличить хорошую технику?

Специалисты “АТЛАНТ” посоветовали доверять своему носу — просто понюхайте, не ошибетесь. Качественная техника не должна раздражать обоняние.

“На выставках к нам часто подходят и говорят: “Ребят, как вы так сделали, что у вас в холодильниках пахнет свежестью?” Это наша фишка. Мы стараемся поддерживать качество”, - дополнил Алексей Мышко, заместитель начальника управления маркетинга и организации продаж ЗАО “АТЛАНТ”.

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Алексей Мышко. Фото: Telegraf.news/Алексей Смоленский

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Что сделать, чтобы запах ушел быстрее?

Ранее специалист “АТЛАНТа” рассказала на видео, как можно убрать неприятный запах в холодильнике и ускорить процесс его проветривания. В том числе если пахнет едой или застоялась вода в забитом стоке.

Ранее Telegraf.news писал о ситуации, когда холодильник стал хуже морозить, а продукты в нем - быстро портиться. Дело может быть в дряблом, а то и дырявом резиновом уплотнителе, который пропускает воздух. Многие белорусы сталкиваются с такой проблемой и пытаются решить ее самыми очумелыми способами: греть манжету феном или крепить ее на суперклей и даже скотч. Специалисты завода “АТЛАНТ” развенчали популярные мифы и показали, на чем на самом деле держится резинка.

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